Lastik devinden 50 milyon dolarlık GES yatırımı! Şanlıurfa'da kuruldu

Türkiye’de kendi sektöründe bugüne kadar gerçekleşen tüm GES projelerinin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde bir yatırımla dikkatleri üzerine çeken Özka Lastik, Urfa’da 874 bin m2 alanda 105.612 adet panelle yıllık 100 milyon kWh’nın üzerinde elektrik üretecek. Firma 50 milyon dolarlık bu yatırımla Avrupa’da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Küresel ekonomide derin izler bırakan pandemi süreci sonrası tüm sanayi sektörlerinde ham maliyet sırlaması değişti. Enerji piyasalarında yaşanan enflasyon, Rusya – Ukrayna savaşının başlamasıyla rekor seviyelere ulaştı. Doğal gaz ve petrol fiyatlarını rekor seviyelere ulaşırken elektrik üretiminin tüketimi karşılamaması sonucu birim maliyetleri her geçen gün yükselmeye başladı. Beş yıl önce tüm sanayi sektörlerinde maliyet sıralamasında 7’nci, 8’nci sırada yer alan elektrik tüketimi son iki yılda 1’nci sıraya yerleşmiş durumda. Bu durum karşısında artan üretim maliyetleri hem markaların rekabetini hem satış fiyatlarını ciddi oranda etkilemeye başladı.

TÜKİYE GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÖNDE

Hem güneş paneli üretimi hem güneş enerji santralleri yatırımında Avrupa’da ilk 3 sırada yer alan Türkiye, bu sayede sanayi sektöründe maliyet avantajı kazanmaya başladı. Ülkenin ihracat pazarlarında rekabet gücünü arttıran GES yatırımları, aynı zamanda ülkemizin karbon ayak izini düşürürken ciddi oranda çevre katkıları sağlıyor.

ARAÇ LASTİK SEKTÖRÜNDE İLK

Bu yatırımlara bir yenisi araç lastik sektöründen geldi. İSO 500 listesinde 355’nci sırada yer alan ve yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat yapan Özka Lastik 50 milyon dolarlık dev yatırımla Urfa’da yer alan GES santralini devreye aldığını duyurdu. 2030 Yılına kadar yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon salımını %60 önlemeyi hedefleyen şirket, Akçakale ilçesinde 873.770 m2 alanda kurulan 105.612 adet panel ile yılda 100.879.649 kWh güç elde edecek. Şirketin yıllık tükettiği enerji miktarı ise 71.000.000 kWh.

Özka bu yatırımıyla 49.632 ton karbon salımını önlerken 120.761 adet ağacı kurtararak, ortalama 12 hektar alana yayılan ve günde 360 bin kişiye oksijen üreten dev bir ormanı doğaya kazandırmış olacak. Proje ayrıca yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen bir üretim gerçekleştirecek. Kendi sektöründeki en büyük markaların hayata geçirdiği GES projelerinin yaklaşık 3 katı büyüklüğündeki Özka GES, sektörüne büyük bir örnek teşkil ederken, elektrik gücünden buhar üretmek için AR-GE hazırlıklarına başladı.

REKABET AVANTAJI KAZANDIK

Yenilenebilir enerji yatırımı ile sektörde önemli bir hamle yaptıklarını belirten Özka Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Arif Kanık, konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi: Bugüne dek üretimden, yönetim ve AR-GE süreçlerine kadar her aşamada karbon salımını engelleyecek çevre duyarlılığı yüksek birçok proje yürüttük. Fabrikamızın harcadığı tüm elektriği artık kendimiz üreterek büyük bir maliyet avantajı da sağlamayı hedefliyoruz. Üretimde kendi enerjimizi kullanmanın yanı sıra Türkiye’nin sürdürülebilir enerji kapasitesini artırma vizyonuyla ilerliyoruz. Türkiye’nin elinde bulundurduğu güçlü enerji kaynaklarını kullanması; Türkiye ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması, sanayide enerji maliyetlerinin azaltılarak ihracatta rekabetçi olunması ve daha temiz bir gelecek için son derece önemli. Sanayi ve ihracat odaklı şirketler için sürdürülebilir ve çevreci üretim ve yatırım politikaları karbon vergileri açısından da önem taşıyor.