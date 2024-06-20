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Makine sektörü küresel kiralamada aktif oyuncu olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Makine sektörü küresel kiralamada aktif oyuncu olacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye makine sektörü küresel kiralamada aktif oyuncu olmaya hazırlanıyor. Küresel Kiralama Birliği (GRA) üyesi olan İMDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit "120 milyar $’lık potansiyel var" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), her geçen gün daha da büyüyen pazardaki payını artırmak amacıyla Küresel Kiralama Birliği (GRA) üyesi oldu.

İMDER ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, GRA üyeliğinin Türkiye makine sektörü için önemli bir adım olduğunu ve büyük avantajlar sağlayacağını söyleyerek, “GRA üyeliğimiz makine sektörümüzün, uluslararası arenada daha da görünür olmasını, küresel ölçekte rekabet gücümüzün artmasını sağlayacak.

Üyelikle birlikte kazandığımız küresel bilgi paylaşımı, en iyi uygulamaların ülkemize taşınmasını mümkün kılacak ve sektördeki teknolojik gelişmelerin hızla benimsenmesine yol açacak. Bu önemli gelişme, makine sektörü ve iş dünyası için büyük fırsatlar sunacak” dedi.

“Pazar büyüklüğü dünya genelinde yaklaşık 120 milyar dolara ulaşan ve gelecek 15 yıl içinde yüzde 50 büyüyeceği tahmin edilen makine ve ekipman kiralama pazarının, 2027’ye kadar 179,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor” diyen Yiğit, 2022 yılı rakamlarına göre, toplam 6 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 1 milyon 400 bin kişiye oluşturduğu istihdamla öne çıkan Türkiye iş, inşaat ve istif makineleri sektörünün de kiralama sektöründeki büyüyen pazarda yeni fırsatları yakalamayı, AB yeşil dönüşüm hedeflerine uygun yol haritası ve yeni teknolojilerle küresel rekabete ayak uydurarak dünya pazarını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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