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Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maliyenin radarına takıldılar! 3 bin 663 doktor yüksek riskli çıktı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zekâ destekli sistemle 28 bin 931 doktora yönelik “Doktorluk Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbaplarına İlişkin Analiz Çalışması” gerçekleştirdi. Analizler sonucunda 3 bin 663 doktor, vergi uyumu açısından “yüksek riskli grup” olarak tanımlanırken, bunların 1701’i pişmanlık hükümlerinden yararlanarak gelir vergisi beyannamesi verdi.

Risk grubundaki doktorların matrah tutarı 1,7 milyar lira olurken, gönüllü uyumla toplam 2,1 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Çalışma kapsamında riskli gruba dâhil olmayan 158 doktor özelinde de etki analizi yapıldı.

Gönüllü uyuma çağrıldığı hâlde gelmeyen veya yaptığı açıklamalar kabul edilmeyen doktorlar hakkında ise takdire sevk ya da vergi incelemesi süreçleri başlatılacak. Doktorların mali bilgilerinin yanında, giderlerinin de vergi mevzuatına uygun olup olmadığı incelemede tespit edilecek. Bu süreçte Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden de doktorların muayene ve ameliyat bilgileri talep edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gönüllü uyumun vergi sistemindeki önemine vurgu yaparak, “Bu çalışmayla gördük ki, önleyici denetim modeli sayesinde milyonlarca liralık gelir gönüllü olarak beyan edildi. Bu, sadece gelir artışı değil, aynı zamanda vergi adaletine olan güvenin göstergesidir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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