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Haberler > Ekonomi > Mart 2024'ün zam şampiyonu belli oldu

Mart 2024'ün zam şampiyonu belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mart 2024&#039;ün zam şampiyonu belli oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde görüldü.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 18,58 ile kuzu eti, yüzde 14,65 ile dana eti ücreti izledi. Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,19 ile kümes hayvanları eti, yüzde 10,37 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri ve yüzde 6,03 ile yatak odası mobilyaları yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN YUMURTA 

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,9 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,37 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 1,51 ile diğer süt ürünleri, yüzde 1,01 ile tereyağı, yüzde 0,9 ile şeker ve yüzde 0,31 ile un ve diğer tahıllar takip etti.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Orta öğretim21,30
Kuzu eti18,58
Dana eti14,65
Kümes hayvanları eti12,19
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri10,37
Yatak odası mobilyaları6,03
Taze meyveler4,99
Margarin4,84
Yemek odası ve oturma odası mobilyaları4,61
Yiyecek hizmetleri4,54

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Martta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Makarna çeşitleri0,37
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri0,03
Kahve-0,15
Un ve diğer tahıllar-0,31
Şeker-0,90
Tereyağı-1,01
Diğer süt ürünleri-1,51
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)-2,37
Patates ve bazı yumru bitkiler-6,90
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-10,16
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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