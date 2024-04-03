Mart 2024'ün zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geç en ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 18,58 ile kuzu eti, yüzde 14,65 ile dana eti ücreti izledi. Martta fiyatı en çok artış göster en diğer ürünler arasında yüzde 12,19 ile kümes hayvanları eti, yüzde 10,37 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri ve yüzde 6,03 ile yatak odası mobilyaları yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN YUMURTA

Geç en ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,9 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,37 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 1,51 ile diğer süt ürünleri, yüzde 1,01 ile tereyağı, yüzde 0,9 ile şeker ve yüzde 0,31 ile un ve diğer tahıllar takip etti.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

TÜİK'in tüketici fiyatları en deksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Orta öğretim 21,30 Kuzu eti 18,58 Dana eti 14,65 Kümes hayvanları eti 12,19 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 10,37 Yatak odası mobilyaları 6,03 Taze meyveler 4,99 Margarin 4,84 Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 4,61 Yiyecek hizmetleri 4,54

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Martta fiyatı en fazla düş en veya en az artış göster en seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: