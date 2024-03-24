Mart ayı bereketi ile geldi! Barajlar doldu, çiftçi nefes aldı

Yağışların azaldığı şubat ayı sonrasında mart ayının ilk 10 gününde gerçekleşen yağışlar çiftçileri sevindirdi. Barajlarda doluluk oranı yüzde 80’i aşarken, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar kuraklık endişesinin azaldığını söyledi

Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışları üreticinin yüzünü güldürdü. Eylül ve ekim ayında beklenen yağışların geç de olsa gelmesiyle Türkiye’nin batı kesimi yağmura, doğu kesimleri ise kara doydu. İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yüzde 80’i aştı, çiftçi rahat bir nefes aldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Türkiye genelinde şubat ayı yağışlarının mevsim normallerinin yüzde 42 altında gerçekleştiğini belirterek “Mart ayının ilk 10 gününde alınan yağışlar çiftçileri sevindirdi. Tarımsal üretim sezonunun başladığı ekim ayından bu yana gerçekleşen toplam yağışlara bakıldığında beş ayda Türkiye genelinde normaline göre yüzde 8’lik bir artış görüldü. Beklenen yağışın gelmesiyle hem toprak hem de çiftçi nefes aldı. Türkiye genelinde bugünden ‘kuraklık olacak’ veya ‘kuraklık var’ demek doğru değil. Bu ay ve nisanda yağışların mevsim normalleri dolaylarında gerçekleşmesi kuraklık endişesini ortadan kaldıracaktır. Ancak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde yağışların azalması üreticileri tedirgin ediyor” diye konuştu.

53 YILIN EN SICAK ŞUBAT AYI

Bayraktar, tarımsal üretim için yağış kadar sıcaklığın da önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: 2023 yılı yaz mevsimi son 53 yılın en sıcak yedinci yaz mevsimi olurken ağustos ayı, son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı oldu. Böylesine sıcak bir yaz mevsiminin ardından eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları sıcaklıkları da normalin üzerinde gerçekleşti. Yine şubat ayı ortalama sıcaklığı 7,5 dereceyle normalin 3,4 derece üzerinde seyretti. Şubat ayı da son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Kış aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla yağışlar kar yerine daha çok yağmur şeklinde gerçekleşti.”

Şubatta yağışın azalması ve kış ayları sıcaklıklarının yüksek olmasıyla artan fare popülasyonunun hububata zarar vererek maliyetleri artırdığına işaret eden Bayraktar, yüksek sıcaklığın meyvelerde erken çiçeklenmeye sebep olduğunu ve bazı bölgelerde don gerçekleşmesi durumunda meyvelerde verim kaybı yaşanabileceğini söyledi.7

YER ALTI BARAJ SAYISI ARTMALI

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarımsal sulamada yer altı barajlarının kullanımının artması ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

2030'DA SU FAKİRİ OLABİLİRİZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, “Türkiye’de kişi başına 1.313 metreküplük su kapasitesi var. Bu şekilde devam ederse, 2,5 katrilyonluk su yatırımı olan bir ülkenin bile 2030’lu yıllarda su fakiri olması muhtemel. Bunu durduramayız ama yönetebiliriz” dedi.