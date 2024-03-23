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Haberler > Gündem > 10 yılın en düşük seviyesini görmüştü! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı

10 yılın en düşük seviyesini görmüştü! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da 2023 yılında son 10 yılın en düşük seviyeleri gözlenen barajlarda doluluk oranlarına ilişkin sevindiren haber geldi. Doluluk oranı yüzde 80'i aştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarları açıklandı. İSKİ verilerine göre 23 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 80'i aştı.

Son 10 yılın en kurak döneminin 2023 yılında yaşandığı barajlarda İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 89.54 ile Elmalı Barajı oldu. Sazlıdere barajı yüzde 59.35'lik doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre, 23 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı 88.95

Darlık Barajı 86.35

Elmalı Barajı 89.54

Terkos Barajı 82.46

Alibey Barajı 70.49

Büyükçekmece Barajı 75.84

Sazlıdere Barajı 59.35

Istrancalar Barajı 65.45

Kazandere Barajı 75.91

Pabuçdere Barajı 74.67

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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