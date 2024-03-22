Barajların doluluk oranı 79.72'ye yükseldi

Barajların doluluk oranı ne kadar, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul baraj doluluk oranları için tehlike geride kaldı. Peki, 22 Mart barajlar yüzde kaç doldu? İSKİ güncel oranlar haberimizde...

Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 36.89 seviyesindeydi. İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından sıklıkla yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da barajların doluluk oranı ne kadar?

BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

22 Mart Cuma günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu. Geçen yıl İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 36.89 seviyesindeydi. İSKİ'nin yayınladığı güncel grafiğe göre; dün yüzde 79.44 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 79.72'ye yükseldi.

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Mart 2024 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 70,11

Büyükçekmece Barajı yüzde 75,65

Darlık Barajı yüzde 86,24

Istrancalar Barajı yüzde 66,46

Elmalı Barajı yüzde 89,38

Ömerli Barajı yüzde 88,68

Pabuçdere Barajı yüzde 73,70

Sazlıdere Barajı yüzde 58,96

Terkos Barajı yüzde 82,09