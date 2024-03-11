İSKİ paylaştı: İstanbul'un barajlarının doluluk oranında son durum

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mart 2024 11:02 - Güncelleme: 11 Mart 2024 11:44 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.75 oldu. Dün ise barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.98 olmuştu.