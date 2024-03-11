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İSKİ paylaştı: İstanbul'un barajlarının doluluk oranında son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.75 oldu. Dün ise barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.98 olmuştu.

Yaz aylarındaki düşük yağış miktarı nedeniyle alarm veren İstanbul barajlarının doluluk oranı, son haftalardaki yağışlarla artışa geçti.

11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşen doluluk oranı, yüzde 76.75 oldu.

İSKİ paylaştı: İstanbul'un barajlarının doluluk oranında son durum - 1. Resim

İSKİ'nin verilerine göre 11 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Alibey Barajı: Yüzde 69.64
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 73.82
  • Darlık Barajı: Yüzde 86.77
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 59.8
  • Kazandere Barajı: Yüzde 60.44
  • Elmalı Barajı: Yüzde 89.29
  • Ömerli Barajı: Yüzde 87.53
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 59.93
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 57.75
  • Terkos Barajı: Yüzde 76.78

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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