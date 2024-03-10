İSKİ verileri: İstanbul'un barajlarında son durum

Kasım 2023'te yüzde 16'ya kadar düşen İstanbul'un baraj doluluk oranları bugün yüzde 75.98'i gördü. İşte İstanbul'un barajlarının doluluk oranları...

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Dün ise barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76.48'ti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre 10 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: