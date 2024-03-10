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İSKİ verileri: İstanbul'un barajlarında son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İSKİ verileri: İstanbul&#039;un barajlarında son durum
İstanbul, Baraj Doluluk Oranı, Su Yönetimi, Haber

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım 2023'te yüzde 16'ya kadar düşen İstanbul'un baraj doluluk oranları bugün yüzde 75.98'i gördü. İşte İstanbul'un barajlarının doluluk oranları...

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Dün ise barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76.48'ti.

İSKİ verileri: İstanbul'un barajlarında son durum - 1. Resim

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre 10 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Alibey Barajı: Yüzde 69.83
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 73.82
  • Darlık Barajı: Yüzde 86.99
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 56.96
  • Kazandere Barajı: Yüzde 60.14
  • Elmalı Barajı: Yüzde 89.46
  • Ömerli Barajı: Yüzde 87.53
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 59.86
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 57.65
  • Terkos Barajı: Yüzde 76.42

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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