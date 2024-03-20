İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında kritik artış

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 10:36 - Güncelleme: 20 Mart 2024 10:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre, barajlardaki doluluk oranları son yağışlarla birlikte yüzde 79.34 oldu.