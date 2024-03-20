İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında kritik artış
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre, barajlardaki doluluk oranları son yağışlarla birlikte yüzde 79.34 oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.34 oldu.
Ülke genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’a su sağlayan barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
Dün ise (19 Mart) megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.25 olarak ölçülmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 20 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı yüzde 70.11
- Büyükçekmece Barajı yüzde 75.65
- Darlık Barajı yüzde 86.24
- Istrancalar Barajı yüzde 68.64
- Kazandere Barajı yüzde 73.28
- Elmalı Barajı yüzde 89.38
- Ömerli Barajı yüzde 88.33
- Pabuçdere Barajı yüzde 72.02
- Sazlıdere Barajı yüzde 58.73
- Terkos Barajı yüzde 81.35
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi