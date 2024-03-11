64 yıl sonra acı manzara: Konya'daki May Barajı'nda bir damla su kalmadı

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Konya'daki May Barajı'nı vurdu. Sulama ve taşkın önleme amacıyla kurulan baraj 64 yıl sonra tamamen kurudu. Acı manzarada zemindeki çatlaklar ve toplu balık ölümleri dikkat çekti.

Konya’nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye mahallesinde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yapılan May Barajı, yağışların az olması ve yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.

Bölge tarımının temel su ihtiyacını karşılayan barajın sularının tamamen çekilmesinin ardından zeminde çatlaklar oluştu.

Kuraklıktan dolayı barajda balık ölümleri de gerçekleşti.

'BALIK ÖLÜMLERİ BU KADAR FAZLA DEĞİLDİ'

Ahmediye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Altın ise barajın sel sularını önlenmesi için yapıldığını, sulamada da kullanılan barajda balık üretimi yapılmadığını, mevcut balıkların taşan gölet gibi su kaynaklarından geldiğini söyledi.

Altın, "Balık ölümlerinin bu sene fazla olmasının tek sebebi yağışların az olması ve suyun erken çekilmesi. Balık ölümleri önceki senelerde de görülüyordu ancak bu kadar fazla değildi" dedi.