Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Kültür - Sanat > Sular çekildi 'Tekke' göründü! Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı!

Sular çekildi 'Tekke' göründü! Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sular çekildi &#039;Tekke&#039; göründü! Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı!

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin Yusufeli barajında sular, yağışların az olması yüzünden çekilmeye başladı. Sular altında kalan köylerdeki ev, okul, tarım arazilerinin ardından son olarak tarihi kale de ortaya çıktı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES elektrik üretimine başladı.

Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kalırken, 10 köyde kısmen etkilendi. Sular altına kalan, ev, okul, cami, tarım arazileri, köprüler, karayolları sular ve tarihi kaleler yeniden su üstüne çıktı.

Sular çekildi 'Tekke' göründü! Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı! - 1. Resim

Tekkale köyünde bulunan Tekke Kalesi suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Köyün en yüksek bölümüne kurulan kale şimdi ise suların ortasında yer alıyor. Kaleyi yeniden görenler ise hatıraları yad etmek için cep telefonlarına sarılıyor.

Sular çekildi 'Tekke' göründü! Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktı! - 2. Resim

Bölge halkından Adem Demirkıran, yeniden su üstüne çıkan kaleyi görüntülerken şunlara söyledi:

"Askerlik hariç ömrümün tamamı Yusufeli’nde geçti. Şuanda Tekkale köyünün Taşbaşı mahallesinin tam karışışındayız. Köy ve mahallemiz baraj nedeniyle sular altına kalmıştı şimdi tekrar gün yüzüne çıktı. Eski hatıralarımız canlandı. Geçmişte yaşadığımız günleri hatırlıyoruz. Kaleye aşağıdan yukarı baktığımızda hep düşünürken burası nasıl yapıldı diye. Bugün ise çıktık yukardan bakıyoruz. Botlarla kaleyi gezebiliyoruz.“

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadim sembolün Osmanlıdaki izleri: Her yerde Davut Yıldızı var! - Kültür - SanatKadim sembolün Osmanlıdaki izleri: Her yerde Davut Yıldızı var!Beyoğlu'nda keşfedilen 130 yıllık gizli tünel! Rumeli Han geçidi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu - Kültür - SanatBeyoğlu'nda keşfedilen 130 yıllık gizli tünelİlber Ortaylı: Basılı gazeteler yaşar! - Kültür - Sanatİlber Ortaylı: Basılı gazeteler yaşar!Resimleriyle 6 Şubatı anlattı! “At, Primitif ve Deprem” sergisi sanatseverleri bekliyor - Kültür - SanatResimleriyle 6 Şubatı anlattı!Çocukların hayalindeki Çanakkale! Amerika'daki "Çanakkale Dijital Sanat Sergisi" yarışmasında çocuklar hayal güçleriyle yapay zekayı birleştirdi - Kültür - SanatÇocuklar hayallerindeki Çanakkale'yi yapay zekayla resimlediAKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi" - Kültür - SanatAKM'de mehter coşkusu! "Eski ramazanlarda ne yapılıyorsa onlar sergilendi"5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyor - Kültür - Sanat5 asırlık camiye yapılan vandallık tepki çekti! Tokat'taki Sinanpaşa Cami sahip çıkılmayı bekliyorTürkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağında - Kültür - SanatTürkiye'de bu ünvanlara sahip olan ilk ve tek şehir oldu! Safranbolu artık sakin şehirler ağındaEdirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber! - Kültür - SanatEdirne'deki tarihi Osmanlı çeşmeleri için müjdeli haber!İranlı sanatçıdan padişah portreleri - Kültür - Sanatİranlı sanatçıdan padişah portreleri
Sonraki Haber Yükleniyor...