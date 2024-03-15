İstanbul barajlarına yağış dopingi! Doluluk oranlarında rekor artış
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.32 oldu. Baraj doluluk oranları 11 Kasım'da yüzde 16'ya kadar düşmüştü.
Yaz aylarındaki düşük yağış miktarı nedeniyle alarm veren İstanbul barajlarının doluluk oranı, son haftalardaki yağışlarla artışa geçti.
11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 78.32'yi gördü.
İSKİ'nin verilerine göre 15 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı: Yüzde 70.4
- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 74.92
- Darlık Barajı: Yüzde 86.40
- Istrancalar Barajı: Yüzde 81.02
- Kazandere Barajı: Yüzde 68.39
- Elmalı Barajı: Yüzde 89.04
- Ömerli Barajı: Yüzde 87.85
- Pabuçdere Barajı: Yüzde 65.48
- Sazlıdere Barajı: Yüzde 58.22
- Terkos Barajı: Yüzde 79.88