İstanbul barajlarına yağış dopingi! Doluluk oranlarında rekor artış

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 11:02 - Güncelleme: 15 Mart 2024 11:21 - Güncelleme:

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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.32 oldu. Baraj doluluk oranları 11 Kasım'da yüzde 16'ya kadar düşmüştü.