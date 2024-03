Megasaray Hotels Open’da 20 ülkeden 50 kadın tenisçi mücadele ediyor

26-31 Mart tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open’ın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, milli sporcularımız Çağla Büyükakçay ve Zeynep Sönmez’in katılımıyla gerçekleşti.

Megasaray Club Belek Oteldeki toplantıda konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Megasaray otellerinin sahibi Kemal Şahin, “20 ülkeden, başarılı 50 kadın tenisçinin katıldığı, 115 Bin Dolar ödüllü, WTA 125 ( Women’s Tennis Association) “Megasaray Hotels Open” turnuvasının ana tablosu bugün başladı. Hayırlı olsun ve iyi olan kazansın. Turnuvada, eski dünya 2 numarası Vera Zvonareva ve eski dünya 35 numarası Polona Hercog gibi başarılı oyuncular mücadele edecek. Bu çok önemli turnuvada 4 MTA oyuncumuz, Türkiye’den 6 sporcumuzda ter dökecek. Megasaray olarak ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Megasaray’da bugüne kadar ITF, Davis Cup, Billie Jean King Cup, ITF Wheelchair, ATP gibi dünya çapında ses getiren yaklaşık 300’ün üzerinde turnuva yapıldı. Bu önemli turnuvalarda dünyanın dört bir bucağından gelen 25.000’e yakın sporcuyu ağırladık” açıklamasında bulundu.

'TURİZMDE REKORA KOŞUYORUZ'

Grup olarak turizmle sporu birleştirerek sinerji yaşattıklarını, bunun turizm sektörünün geneline de örnek olduğunu belirten Kemal Şahin;

“Dış ticaret açığının kapanmasında en büyük payı olan turizm sektörü, 2024 yılı yaz sezonuna çok hızlı giriş yapacak. Aksi bir durum olmazsa Türk turizmi tüm zamanların rekorunu kıracak. Erken rezervasyonlarda, Alman pazarında en büyük rakibi İspanya’yı geride bırakan Türkiye 1. sıraya oturdu. Yerini Rusya’ya kaptıran Almanya 1,5 milyon erken rezervasyon yaptırdı. Böylece Almanya tekrar birinci sıraya oturdu. Dünyanın en önemli turizm fuarı ITB Berlin’de adeta Türkiye hatta Antalya rüzgârı esti. Akdeniz çanağının en popüler tatil destinasyonu Antalya, geçen sene 16 milyon misafir ağırladı. Bu sene daha da çok artacağı bekleniyor. Berlin ITB fuarında görüştüğümüz otel sahipleri, erken rezervasyonların %30’ları bulduğunu söylüyor. Bizim Antalya’daki otellerimizde ise şu anda %60’ların üstünde. Şu an bile Belek otelimizde 580’i sporcu olan 1400 kişi konaklıyor. Otelimiz tamamen dolu. Turizm bakanımız 2024 yılında 60 milyon turist hedeflediklerini söyledi. Şu an ki tabloya bakarsak ben bunun çok daha üstüne çıkacağını düşünüyorum. Megasaray Club Belek otelimiz, online misafir deneyimi platformu Otelpuan’ın en beğenilen yüz oteli içinde 16’ncı oldu. Ayrıca %70 repeat müşteri profiline sahip Megasaray, Coral Travel Starway World Best Hotels 2023’de dünyada misafir memnuniyeti en yüksek ilk 100 otel arasına girdi. Sizlerin huzurunda tüm Megasaray çalışanlarımızı kutluyorum.

Türkiye’nin konumu, doğal ve kültürel zenginlikleri turizm için çok avantajlı. Her bütçeye uygun kaliteli tatil yapma imkânı var. Ayrıca Türkiye her şey dahil sisteminde İspanya ve Yunanistan’dan daha başarılı.

Megasaray Hotels markamızla 5 otelimize ulaştık. Megasaray Club Belek, Megasaray Westbeach Antalya, Megasaray Resort Side, Megasaray Mount Erciyes, Das3917. Otellerimizin 3500 yatak kapasitesi olup 2000 kişi istihdam etmektedir. Turizmde fark yaşatmak için, Megasaray bünyesine spor faaliyetlerini de ekledik.

Teniste Antalya’yı, MTA-Megasaray Tenis Akademi’yi marka yaptık. MTA kısa sürede en çok turnuva ve kamp yapılan bir dünya tenis merkezine dönüştü. 60 kortumuz var. Her yıl akademiye gelen sporcu sayısı yüzde 20 artıyor. Dünya’nın birçok ülkesinden 40’a yakın oyuncu akademimizde eğitim alıyor. Şu ana kadar 30’un üzerinde Türk ve yabancı genç oyuncuya burs imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Bunların 6 tanesi Türk milli takımımızda oynuyor. Ülkemizi Junior Grand Slamlarda temsil etmeye hazırlanan oyuncularımız, 10’un üzerinde profesyonel koçumuzla çalışıyor.

Bu önemli turnuva WTA125’de mücadele edecek burslu oyuncularımızdan Anastasia Gureva, 2022’den beri MTA’da eğitim alıyor. 4 ITF Pro şampiyonluğu olan sporcumuz, gençlerde 2023’te Roland Garros tekler yarı finalisti ve Amerika Open çiftler şampiyonu oldu ve 12 numaraya yükseldi. Hedefimiz kızımızı kadınlarda en kısa sürede Grand Slamlarda izlemek. Bu turnuvada mücadele edecek bir diğer sporcumuz 14 yaşta Avrupa 7.si olan Ada Kumru. Hem junior hem de profesyonel turu bir arada yürüten Ada, J200 gençler turnuvasında 15 yasında şampiyon olan ilk Türk tenisçi. Şimdi 15 yaşında ve WTA gibi bu önemli turnuvada teklerde yarışacak.

Böylesine büyük organizasyonlarla, gençlerimize daha kariyerlerinin başında dünyanın önde gelen sporcularıyla oynama şansı vermek ve tecrübe kazanmalarını sağlamak oldukça önemli. Bunlar Türk tenisi için de atılmış çok önemli adımlardır. Bu önemli turnuvaları Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Sayın Cengiz Durmuş’la beraber yapıyoruz. İlk günden beri Türk tenisini Anadolu’ya ve dünyaya yayma vizyonumuzu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Belek’te 60 kortumuzda birkaç farklı turnuvalar aynı zamanda yapılıyor.

'DÜNYA TENİSİNİ KAYSERİ'YE DE TAŞIYACAĞIZ'

Bu yaz bir yeni yatırım olarak Kayseri’de Erciyes Dağı’nda, Megasaray Mount Erciyes otelimizin yanına 11 tenis kortu yapacağız. Değerli Başkanımız Cengiz Bey’in de desteğiyle Megasaray Tenis Akademi’mizi Erciyes dağına da getirmiş olacağız. Böylece ülkemizde 12 ay tenis turnuvası yapma imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda Anadolu’da ve Güneydoğu’da yetenekli gençleri tenisle buluşturup yetiştireceğiz. Bu sayede Akdeniz’de elde ettiğimiz başarıları Kayseri’ye de getirip ülkemize daha fazla istihdam yaşatarak daha çok döviz kazandıracağız. Biz zaten otellerimiz arasında sinerji yaşatarak, kış aylarında Megasaray’ın çalıştıramadığımız kadrolarını dağ otellerimizde, yaz aylarında dağda çalıştıramadığımız personeli de resort otellerimizde çalıştırarak ciddi bir verim elde ediyoruz. Ayrıca personelimiz 12 ay çalışma imkânı buluyor. Bu sayede tüm otellerimizde aynı kalitede yüksek standartta hizmet verebiliyoruz. Böylece sektörde fark yaşatarak daha rekabetçi olabiliyoruz. Onun için turizm yatırımlarına odaklandık ve büyümeye devam edeceğiz.

Turnuvada mücadele edecek tüm oyuncularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle otellerimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Deniz Şahin’e, Yardımcısı Cüneyt Öztürk’e, MTA’nın direktörü Barış Şahin’e ve MTA’nın baş Antrenörü Nika Kakulia’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

'OYUNCULARIMIZ KORTLARDA BİZ DE PAYDAŞLARIMIZLA STRATEJİLER KURUYORUZ'

Toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu olarak her yapılan organizasyonun, turnuvanın bir öncekinden daha iyi olabilmesi için sürekli stratejiler üreterek planladığını ifade ederek sözlerine başladı.

Bu planlamaların başarının kazanılmasındaki önemine değinen Durmuş, “Sayın Kemal Şahin ve ekibinin sportif, ticari ve turizm açısından değerli planlamaları olduğunu gördük. Yine Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yavuz Gürhan Bey planlamanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bir ilki başararak Olimpiyatlara giden sporcumuz Çağla Büyükakçay yine olimpiyatları hedefleyen ve olimpiyatlara gidebilme gücü olan ve bunun için çabalayan sıralaması da buna yaklaşan sporcumuz Zeynep Sönmez’in planlamalardan bahsederken birlikteliğin ve desteğin doğru şekilde yansıdığında neler olabileceğini özetlediler. Bugün burada olmamızı sağlayan sporcularımız için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yönlendirmesi ile bizler de paydaşlarımızla birlikte bu işi büyütebilmek adına sürekli stratejiler geliştiriyoruz. Şöyle ki tenis oyunu bir stratejidir. Tenis oynayan herkes bilir ki oyun stratejisini kurup kazanmak zorundasınız. Oyuncular bunu kortta planlarken Bakanlığımızın da talimatıyla bizler de sporun tabana yayılması noktasında planlamalar gerçekleştirip kortlarda sporcu sayılarının artmasını sağlayıp artan sporcularımızın da ulusal ve uluslararası başarı sağlayabilmesi için organizasyonlar yapmak zorundayız” dedi.

'SPORCULARIMIZ SEYAHAT VE KONAKLAMA MASRAFI OLMADAN KENDİ ÜLKELERİNDE TURNUVA OYNUYOR'

Ancak paydaşlar arasında topyekün bir bütünlük sağlanırsa dünyanın en iyisi olunabileceğine ve turnuvalarda kazanmanın sürekliliğini sağlanabileceğine değinen Durmuş, “Bizler Türkiye Tenis Federasyonu olarak altyapıda anadolunun her yerinde yetenekli gençlerin kortlarda olabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın illerde, ilçelerde kortlar yapmasıyla valilerimizle, belediye başkanlarımızla tenisin barışçıl dilini Türkiye’nin her noktasında yaydığımızı düşünüyorum. Buralardan yetenekli sporcularımızın da yukarılarda temsil edilebilmesi için Çağla ve Zeynep gibi değerli sporcularının ablalarının peşinden gidebilmeleri için büyük organizasyonlar da gerekiyor. Stratejik oyunun en önemli parçası da bizim için bu. Çünkü Türkiye Tenis Federasyonu olarak teniste başarılı olabilmek için biz de kendi stratejimizi kurduk. Bu turnuvaların ülkemizde yapılabilmesi sporcularımızın, ailelerimizin maddi olarak rahatlaması adına önemli hem de ülkemize spor turizmi adına katabileceğimiz değerler olarak da ülkemizde yapılabilir olması çok değerli. Yıllar önce Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Bey ile bir toplantı yaptığımızda aslında bugün gerçekleştirdiğimiz şeyi bir hayalle başlatıp bugün bu noktaya getirdik. Seyahat, konaklama önceliği olan bu turnuvaların kendi ülkemizde sporcularımızın seyahat ve konaklama masrafı olmadan gerçekleşiyor. Dünyanın birçok yerinden yaklaşık 10 bin sporcunun ülkemize sadece turnuva oynamak için gelebiliyor. Yıllardır dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ilk iki ülkesinden biri oluyoruz. Bizlerin bu işi tek başına yapabilmesi mümkün değil. Bu turnuvalar sporcularımıza hizmet edebilmesi ve dünyada söz sahibi olabilmemiz adına çok değerli” diye konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN YÖNETİME SEÇTİĞİ BİRİNCİ KİŞİ TÜRKİYE'DEN

Yapılan organizasyonların meyvesini Tennis Europe (Avrupa Tenis Birliği) Genel Kurulu’nda aldıklarını belirten Durmuş şöyle konuştu: “Avrupa Tenis Birliği’nin seçimlerinde genel kurulundaydık. Bu yaptığımız ürünlerin bizlere kazandırdıklarını orada görüyoruz. Avrupa ülkelerinin yönetime seçtiği birinci kişi Türkiye’den seçildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Cem Tınaz Avrupa Tenis Birliği’nin en çok oyunu alarak birinci sıradan seçiliyor. Bu Grand Slam ülkelerinin dahil olduğu bir oluşumda Türkiye olarak bunu başarabilmek sadece benim ya da Cem Tınaz’ın başarısı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sponsorumuz Şahinler Holding, Türkiye’nin çok önemli ve çok da büyük bir coğrafyaya sahip olmuş olması bizim bu güzel yaptığımız etkinliklerle de Avrupa’nın ve dünyanın dikkatini çekti. Elbette bizler de yıllardır ektiğimiz tohumları ürüne dönüştürebildik. Ayrıca 2025 yılında tüm Avrupa’nın yönetenlerini Antalya’da buluşturacak Tennis Europe Genel Kurulu’na da Megasaray’da ev sahipliği yapacağız.”

Durmuş tenis severleri 6 Türk sporcunun da mücadelesine sahne olacak turnuvayı izlemeye davet etti.

'BU BÜYÜK TURNUVALAR BİZİ ÇOK MOTİVE EDİYOR'

Ülkemizin çok büyük turnuvalara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çağla Büyükakçay sözlerine şöyle devam etti: “WTA turnuvaları bizim ülkemize çok yakışıyor. O yüzden bu sene WTA turnuvası organize eden Federasyonumuz ile birlikte Megasaray’a çok teşekkür ederiz oyuncular olarak. Ana tabloda oynama fırsatını bana veren Cengiz Başkanımız olmak üzere Türkiye Tenis Federasyonu’na çok teşekkür ederim. Bu büyük turnuvalar bizi çok motive ediyor. Biz Megasaray’a ITF turnuvaları için gelip gidiyoruz ama bu hafta bir WTA turnuvasının buraya ne kadar yakıştığını hep beraber gördük. Sizlerin desteği bizim için çok önemli, sayımızın artması için büyük sporcuların burada yer alıp alttan gelen sporculara örnek olması açısından çok değerli o yüzden çok teşekkür ederiz. Bugün maçım var. Zor süreçler geçirdim ve heyecanlıyım. Tekrar kendi seviyemi bulmak için ve uluslararası alanda yeni başarılar almak için arkadaşlarımla beraber ilerlemeye devam etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu haftanın da çok iyi geçmesini diliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var ve bu da turun ilk toprak turnuvalarından biri. Herkese başarılar diliyorum ve destekleyen herkese de teşekkür ediyorum.”

'İLK KEZ KENDİ SIRALAMAM İLE OYNAYACAĞIM'

Antalya’da böyle bir turnuva olduğu için çok mutluyuz ve çok şanslı hissettiğini söyleyen milli sporcu Zeynep Sönmez, “Billie Jean King Cup öncesinde biraz daha ayrı kalmış oluyorduk takımla turnuva öncesi çoğumuzun burada olmuş olması antrenörümüzün de bizi izliyor olabilmesi de çok kıymetli. Böyle bir turnuvayı kendi evimizde oynadığımız için çok şanslıyız. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ben ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir WTA turnuvasında kendi sıralamam ile ana tabloya girebildim bu yüzden de ekstra mutluyum. Umarım ki turnuva herkes için çok güzel geçer. Benim maçım da yarın olacak. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

'SEKTÖR VE FEDERASYONLARLA İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Sporcu bulunamayan bütün branşlarda doğru planlandığında dünya şampiyonları, olimpiyat sporcuları ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyen genç sporcuları çıktığını belirten Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, “Sporcularımızın da teşekkür ettiği Cengiz Durmuş’a ben de teşekkür etmek istiyorum bunlar hep doğru planlamalar, doğru adımlarla geliyor. Her şeyin ilki zordur. Bu ilklerin yaşanması sonucunda geldiğimiz noktalar. Antalya turizm olduğu kadar bir spor şehri ve burası artık bir spor ülkesi dünyanın en güzel tesislerinde özel bir destinasyonda sporcularımız yarışmalara katılıyor. Turizm konuşulduğu kadar artık alternatif sezonlarda sporun konuşulduğu bir kentte yaşıyoruz. Genç tesislerimiz ve alanında başarılı antrenörlerimizle. Çok doğru planlamalar yapan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve paydaş iş birliklerimizle artık şampiyonlar ve organizasyonlar bu güzel şehre çok yakışıyor. Yılda ortalama 100 dolaylarında uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz dünyada tenis sporcularına kucak açan bu kadar çok tenis kortu olan başka bir şehir daha yok. Bunlar planlanırken sektör ve Federasyon iş birlikleri çok önemli. Sporcularımız ve kafileleri her geldikleri organizasyondan çok mutlu anılarla ayrılıyor. Bu yolda bizle yürüyen tüm sektör temsilcilerimize bu planlamanın baş mimarı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığımıza ilimiz, sporcularımız ve Antalyamız adına teşekkür ediyorum. Katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.