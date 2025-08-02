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Dünyanın en büyük bakır madeninde göçük! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyanın en büyük bakır madeninde göçük! Ölü ve yaralılar var
Şili, Göçük, Deprem, Ölüm, Yaralı, Arama Kurtarma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şili'de bulunan dünyanın en büyük yer altı bakır madeninde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 işçi öldü, 9 işçi ise yaralandı.

 

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Rancagua kenti yakınlarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, 'El Teniente' adlı bakır madeninde tünel çökmesine yol açtı. Olayda 6 madenci hayatını kaybederken, 9 madenci yaralandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve sürecin önemli bir aşamaya geldiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük yer altı bakır madeni olarak bilinen El Teniente'de, yıllık 356 bin tonun üzerinde üretim yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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