Cyberpunk 2077 28-1 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olacak

Oyunseverlere müjde geldi. Cyberpunk 2077 ücretsiz oluyor. Cyberpunk 2077 bu hafta sonu ücretsiz deneme erişimine açılıyor. Peki, ne kadar süre ücretsiz olacak? Tüm merak edilenler haberimizde.

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Xbox ve PlayStation platformlarında ücretsiz olarak sunulacak deneme sürümünü erişime açacak ve oyunculara büyük bir fırsat sunacak. Peki, Cyberpunk 2077 hangi tarihlerde, ne kadar süre ücretsiz olacak? İşte detaylar.

CYBERPUNK 2077 BU HAFTA SONU ÜCRETSİZ

Cyberpunk 2077 28-1 Nisan tarihleri arasında PS5 ve Xbox Series X/S konsollarında ücretsiz olacak. Üücretsiz deneme, 28 Mart tarihinde 18.00'da başlayacak ve 1 Nisan tarihinde Türkiye saatiyle 09.59'da son bulacak. Üstelik oyunu oynamak için PlayStation Plus veya Xbox Game Pass aboneliğine gerek olmayacak.

Oyunseverler ayrıca Cyberpunk 2077'yi 2.1 güncellemesiyle oynayabilecekler. Ancak önemli bir detay olarak yalnızca Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyuncuları tarafından ücretsiz olacak. PC tarafı için ise henüz bir açıklamaya yer verilmedi. Bu kapsamda oyunculardan belirlenen tarihlerde deneme süresi üç gün olarak verilecek ve bu süreçte hiçbir ücret talep edilmeyecek. CD Project RED, bedava sürümü deneyip sonrasında satın almak isteyen kişilerin oyunlarını da kaydedecek.