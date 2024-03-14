Epic Games Bahar İndirimi 28 Mart’ta bitiyor! Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 24, Cyberpunk 2077 indirime girdi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 22:11 - Güncelleme: 14 Mart 2024 22:12 - Güncelleme:

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Epic Games Bahar İndirimi ne zaman bitiyor? Epic Bahar indirimleri hangi oyunlar indirimde? | Epic Games Bahar İndirimi 2024 bugün başladı. 14 Mart’ta başlayan Epic Games Bahar indirimleri ne zamana kadar geçerli merak ediliyor. Epic Games Bahar İndirimleri listesinde Red Dead Redemption 2, EA FC 24, Cyberpunk 2077, Mount & Blade II Bannerlord, Battlefield 2042, God of War gibi birçok oyun yer alıyor. İndirimleri kaçırmak istemeyenler Epic Games Bahar indirimi ne zaman bitecek, ne zamana kadar geçerli araştırıyor? İşte Epic Games Bahar İndirimi 2024 süresi!