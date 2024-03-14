Epic Games Bahar İndirimi 28 Mart’ta bitiyor! Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 24, Cyberpunk 2077 indirime girdi
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Epic Games Bahar İndirimi ne zaman bitiyor? Epic Bahar indirimleri hangi oyunlar indirimde? | Epic Games Bahar İndirimi 2024 bugün başladı. 14 Mart’ta başlayan Epic Games Bahar indirimleri ne zamana kadar geçerli merak ediliyor. Epic Games Bahar İndirimleri listesinde Red Dead Redemption 2, EA FC 24, Cyberpunk 2077, Mount & Blade II Bannerlord, Battlefield 2042, God of War gibi birçok oyun yer alıyor. İndirimleri kaçırmak istemeyenler Epic Games Bahar indirimi ne zaman bitecek, ne zamana kadar geçerli araştırıyor? İşte Epic Games Bahar İndirimi 2024 süresi!
Epic Games Bahar İndirimi 2024 ne zaman bitiyor? Epic Games Bahar İndirimleri listesinde Red Dead Redemption 2, EA FC 24, Cyberpunk 2077, Mount & Blade II Bannerlord, Battlefield 2042, God of War gibi birçok oyun yer alıyor. İndirimleri kaçırmak istemeyenler için son tarih 28 Mart olarak açıklandı. İşte ayrıntılar…
EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMİ 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?
14 Mart Perşembe günü başlayan Epic Games bahar indirimleri 28 Mart 2024 Perşembe saat 18.00’de bitiyor. 28 Mart Perşembe günü saat 18.00’e kadar birçok indirimli oyunu Epic Games mağazasından indirimli fiyatlarla satın alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMLERİ 2024 HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?
Red Dead Redemption 2, Epic Games'te indirimle birlikte 1499 TL'den 494,67 TL'ye düştü.
EA Sports FC 24, Epic Games'te %80 indirimle 419,99 TL'ye düştü.
God of War, Epic Games'te indirimle birlikte 449,50 TL'ye düştü.
Hogwarts Legacy, Epic Games'te indirimle birlikte 549,50 TL'ye düştü.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Epic Games'te %80 indirimle 45,80 TL'ye düştü.
Battlefield 2042, Epic Games'te %85 indirimle 89,99 TL'ye düştü.
Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Games'te indirimle birlikte 329,99 TL'ye düştü.
Cyberpunk 2077, Epic Games'te indirimle birlikte 499,50 TL'ye düştü.
Metro: 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux, Epic Games'te indirimle birlikte 3,10 TL'ye düştü.
Need for Speed Unbound, Epic Games'te %90 indirimle 119,99 TL'ye düştü.
Alan Wake Remastered, Epic Games'te indirimle birlikte 16,17 TL'ye düştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi