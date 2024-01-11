Epic Games indirimleri ne zaman 2024 takvimi! Epic Games indirim tarihleri, bir sonraki indirim ne zaman?

11 Ocak 2024 19:06 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 19:08

Epic Games indirimleri ne zaman 2024? Oyuncular tarafından Epic Games indirim tarihleri ne zaman olduğu, Epic Games indirim takvimi araştırılıyordu. Peki, Epic Games indirimleri ne zaman 2024, indirim takvimi var mı? İşte, Epic Games indirim tarihleri haberimizde…

EPİC GAMES İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2024

Epic Games 2024 yılı indirim tarihleri şu şekildedir:

Epic Games Yeni Ay Yılı İndirimi: 27 Ocak – 10 Şubat 2024

27 Ocak – 10 Şubat 2024 Epic Games Bahar İndirimi: 24 Mart – 7 Nisan 2024

24 Mart – 7 Nisan 2024 Epic Games Mega İndirimi: 19 Mayıs – 16 Haziran 2024

19 Mayıs – 16 Haziran 2024 Epic Games Yaz İndirimi: 14 Temmuz – 28 Temmuz 2024

14 Temmuz – 28 Temmuz 2024 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: 18 Ekim – 1 Kasım 2024

18 Ekim – 1 Kasım 2024 Epic Games Kara Cuma İndirimi: 22 Kasım – 29 Kasım 2024

22 Kasım – 29 Kasım 2024 Epic Games Oyun Ödülleri İndirimi: 8 Aralık – 10 Aralık 2024

8 Aralık – 10 Aralık 2024 Epic Games Kış İndirimi: 15 Aralık – 5 Ocak 2024

EPİC GAMES İNDİRİMLERİ NE ZAMAN OLUYOR?

Epic Games, yıl boyunca düzenli olarak indirimler düzenlemektedir. Bu indirimler, genellikle belirli bir tarihte başlar ve birkaç gün veya hafta boyunca devam eder.

En büyük indirimler genellikle yaz ve kış aylarında düzenlenen tatil indirimleridir. 2023 yılı için bu indirimler, aşağıdaki tarihlerde gerçekleşti:

Yaz indirimi: 20 Temmuz 2023 - 2 Ağustos 2023

Yılbaşı indirimi: 13 Aralık 2023 - 10 Ocak 2024

Bu indirimlerin dışında, Epic Games her hafta Haftanın Fırsatları adı altında yeni indirimler sunmaktadır. Bu indirimler, genellikle her Salı günü yenilenmektedir.

İndirimlerden haberdar olmak için, Epic Games Store'u düzenli olarak kontrol etmenizi veya Epic Games'in sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ederim.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUN NEDİR?

Epic, her hafta yeni bir ücretsiz oyun sunar. Ücretsiz bir oyun edindiğinde, oyun artık yeni müşterilere ücretsiz olarak sunulmasa bile hep senin olarak kalacak.

EPİC GAMES ÖZEL FIRSATLARI NELERDİR?

Özel fırsatlar, oyunlar ile video ve müzik akışı gibi diğer dijital eğlence biçimlerine yönelik birçok başarılı platformun büyümesinin bir parçasıdır.

Epic, mağazaya özel oyunlar sunmak için geliştiriciler ve yayıncılarla işbirliği yapar. Ayrıcalıklı kullanım karşılığında Epic, geliştiricilere ve yayıncılara, içerik üreticileri için önemli ölçüde daha az belirsizlikle daha iyi oyunlar geliştirmelerini sağlayan mali geliştirme ve pazarlama desteğini sunar. Ek olarak içerik üreticileri, oyunlarından elde edilen tüm gelirin %88'ini kazanır.