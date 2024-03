Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar

Bahar indirimlerine başlayan Epic Games Store iki yeni ücretsiz oyun veriyor. Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı. Epic Games, oyunseverlerin yolunu gözlediği ilkbahar Bahar İndirimi'ni resmen başlattı. Hediyelerine hız kesmeden devam eden Epic Games Store'da hangi oyunlar ücretsiz? Epic Games Store'da Bahar İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu hangileri?

Epic Games Store'un bu haftaki bedavası merak konusu oldu. Epic Games Store’da iki ücretsiz oyun birden oldu. Hediyelerine hız kesmeden devam eden Epic Games Store tarafından oyunculara hangi oyunları ücretsiz sundu? Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu hangileri? Epic Games ücretsiz oyunları haberimizde.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI

Bahar indirimlerine başlayan Epic Games Store iki yeni ücretsiz oyun veriyor. Epic Games Store tarafından oyunculara ilk olarak daha önce 229 TL’ye satılan Deus Ex: Mankind Divided oyunu ücretsiz olarak verildi. Firma aynı zamanda daha önce 18 TL’ye satılan The Bridge oyununu da ücretsiz olarak verdi. Ayrıca Frontiers of Pandora ve Prince of Persia The Lost Crown gibi yeni çıkan bazın yapımların fiyatları da düştü.

EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMANA KADAR?

Epic’in "Bahar İndirimi" olarak adlandırdığı kampanyası, 28 Mart saat 18.00’e kadar devam edecek.