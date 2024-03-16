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Emekli kart ne işe yarıyor? Emekli Kart nerelerde kullanılacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emekli kart ne işe yarıyor? Emekli Kart nerelerde kullanılacak?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli kart formülü, emekliler arasında heyecan oluşturdu. Emekliler için Emekli kart en düşük emekli maaşı alanlar için can suyu olacak. Peki, Emekli kart kimlere verilecek? Ne işe yarıyor? Emekli kartı avantajları neler? Tüm merak edilenler haberimizde.

Emekli Kartı kimlere verilecek sorusuna cevap aranıyor.  İddiaya göre "emekli kart" uygulaması ile milyonlarca emekliye çeşitli konularda destek verilecek. En düşük emekli maaşı alanlar için 'Emekli Kart' düzenlemesi masada tartışılıyor. Peki, emekliler için kart çıktı mı? Emekli kartı avantajları neler, nerelerde kullanılır? Emekli kart kimlere verilir? 

Emekli kart ne işe yarıyor? Emekli Kart nerelerde kullanılacak? - 1. Resim

EMEKLİ KART KİMLERE VERİLECEK?

Hükümet, dar gelirli kesimlere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere 'Emekli kartı' verilecek. Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanıp vatandaşların faydalanması sağlanacak. 

Emekli kart ne işe yarıyor? Emekli Kart nerelerde kullanılacak? - 2. Resim

EMEKLİ KART NE İŞE YARIYOR?

Emekli kart uygulaması ile çeşitli alanlarda indirim ve ayrıcalık kullanılabilecek. Emekli kartı ile emeklilere, doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı yapılmasının yanı sıra anlaşmalı market ve iş yerlerinde indirim uygulanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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