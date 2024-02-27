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    • Haberler > Ekonomi > Özgür Özel'den hükümete "emekli kart" çağrısı: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

    Özgür Özel'den hükümete "emekli kart" çağrısı: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Chp, Özgür Özel, Emekli, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete emekliler için dikkat çeken bir çağrı yaptı. Emekli kart çıkarılmasını isteyen Özel, "Gelin üç gün çalışalım, 'emeklikart' çıkaralım. Faturalarda indirim yükleyelim, 17 bin TL ikramiye yükleyelim. Emekliye bu seneyi çıkartacak bütünleşik bir emeklikart uygulaması getirelim. Üzerimize ne düşen varsa vermeye, katkıda bulunmaya hazırım" dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümete emeklilerle ilgili bir çağrıda bulunan Özel, "Gelin emekli kart çıkaralım" dedi.

    "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM" 

    Özel, "Gelin üç gün çalışalım, 'emeklikart' çıkaralım. Faturalarda indirim yükleyelim. 17 bin TL ikramiye yükleyelim. Emekliye bu seneyi çıkartacak bütünleşik bir emeklikart uygulaması getirelim. Üzerimize ne düşen varsa vermeye, katkıda bulunmaya hazırım." dedi.

    RAMAZAN PİDESİ ZAMMI

    Ramazan pidesine yapılan zamla ilgili konuşan Özel, "31 Mart'tan sonra kemer sıkma, zamlar ve tasarruf genelgeleri ardı ardına gelecek. Pideyi 15 lira yapmışlar. Yüzde 50 zamlanmış ama işin içinde bir oyun var. Hem fiyata zam yapıp hem gramajdan alıyorlar. Zam yüzde 80." dedi.

    İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

    İşsizlik sigortasına ilişkin de konuşan Özel, "2023'te sigorta fonundan işçiye ödenen yüzde 18.5, işverene verilen yüzde 67. Kumbara işçinin. Yüzde 50'si işveren atarken yüzde 67'sini almış. Biz işçinin kumbarasından işverene bir şey ödenmesine ilk günden bu yana karşı çıktık. Bu fon işçi, işsiz kaldığında kullanılacak. Takipçisi olacağız, düzenlemeyi AYM'ye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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