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Haberler > Ekonomi > En düşük aylık alan emekliye yeni destekler yolda: 10 bin liradan az maaşa emekli kartı verilecek

En düşük aylık alan emekliye yeni destekler yolda: 10 bin liradan az maaşa emekli kartı verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En düşük aylık alan emekliye yeni destekler yolda: 10 bin liradan az maaşa emekli kartı verilecek
Ak Parti, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En düşük emekli aylığı alanlara; doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ verilecek. Bu karta doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla para yüklenecek. Emeklilerle ilgili hazırlıkların bayram öncesi duyurulabileceği belirtiliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ

AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve hükûmet nezdinde yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı. Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETLİ DE YARARLANACAK

AK Parti kurmayları, ilerleyen süreçte aynı uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de yapılabileceğini, özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesinin planlandığını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hâlen dar gelirli hanelere yönelik olarak yıllık 1.500 ile 3.500 lira arasında değişen doğalgaz tüketim desteği sağlıyor. Ayrıca elektrik desteği olarak hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında ödeme yapılıyor. Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan desteklerden, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda, ailelere ayrıca 850-1.250 lira arasında destek sağlanıyor.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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