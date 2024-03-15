Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için Emekli kartı verilecek! Kimler Emekli Kart alabilir?

En düşük emekli aylığı alanlar için müjdeli haber geldi. Emekliler Yılı'nda yeni destek paketlerinin de hazırlıkları devam ediyor. Emekliler için yeni formül belli oldu. Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için Emekli kartı verilecek. Peki, Emekli kart nedir? Emekli kart mı geliyor? Kimler Emekli Kart alacak, nasıl başvurulur? Emekli indirim kartı nasıl alınır? İşte detaylar.

Seçim öncesi emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formülü Türkiye Gazetesi duyurdu. En düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı. Emekliler için Emekli kart geliyor. Dar gelirlilere yönelik yeni destek programı detayları netleşiyor. Peki, Emekli kart nedir? Emekli kart mı geliyor? Kimler Emekli Kart alacak, nasıl başvurulur? İşte detaylar.

EMEKLİ KARTI NEDİR?

Emekli kartı nedir, sorusu gündem oldu. AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formül konuşuluyor. Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için Emekli kartı verilecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtildi.

KİMLER EMEKLİ KART ALACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcut süreçter dar gelirli hanelere yönelik olarak yıllık 1.500 ile 3.500 lira arasında değişen doğalgaz tüketim desteği veriyor. Emekli Kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Kartlara başvuru detayları henüz netlik kazanmadı.

İlerleyen süreçte aynı uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de yapılabileceği ve özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesinin planlandığı kaydedildi.