Yardımcı Oyuncu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi Tabii platformunda ekranlara gelecek!

Türkiye'nin dijital içerik platformu Tabii’nin yeni orijinal yapımlarından “Yardımcı Oyuncu” dizisi televizyon izleyicisiyle TRT 1 ekranlarında buluşuyor. Kamera arkasındaki bilinmeyenlere, figüranlık dünyasının zorluklarına ve dizi sektöründeki hayal kırıklıkları ile umutlara ayna tutan yapım ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de yayında olacak. Yardımcı Oyuncu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir merak ediliyor.

Dram ve komediyi bir arada yaşatan Yardımcı Oyuncu dizisi ekran önünde görülemeyen sektörün arka plan hikayelerini anlatıyor. Dizide, üniversite hayatını İstanbul’da sürdüren Murat adlı genç bir adamın, ailesinin yaşadığı ani maddi çöküş sonrası yaşadığı değişim ele alınmış. Peki, Yardımcı Oyuncu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, 2. sezon ne zaman?

YARDIMCI OYUNCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yardımcı Oyuncu televizyon sektörünün bilinmeyen yüzünü gözler önüne seriyor. Dizinin merkezindeki Murat İstanbul’da üniversite eğitimi gören ve oldukça zeki bir gençtir. Ailesinin aniden kötüleşen maddi durumu Murat'ı büyük bir çıkmaza sürükler.

Kirayı ödeyemeyen Murat, evsiz kalınca çaresizce yeni bir yol ararken kendini figüranların takıldığı bir kahvehanede bulur. Sette geçen olaylar, figüranlık deneyimleri, sektörün iç yüzü ve bu dünyanın acı-tatlı gerçekleri komedi ve dram ile izleyiciye sunuluyor.

YARDIMCI OYUNCU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde başarılı oyuncu Sercan Badur yer alıyor. Murat karakterini canlandıran Badur’a, genç ve dinamik isimler eşlik ediyor. Selin Hasar, Burak Can Doğan, Birand Tunca, Öykü Naz Altay ve Eren Pekgöz dizinin diğer oyuncuları arasında.

Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş’un oturduğu dizinin senaryosu ise Niyazi Canbaz’a ait.

YARDIMCI OYUNCU DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Yardımcı Oyuncu dizisi toplam 10 bölüm olarak yayınlandı. İlk bölümü 1 Temmuz 2025 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım, hafta içi her akşam iki bölüm halinde izleyiciyle buluşuyor.

YARDIMCI OYUNCU DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Yardımcı Oyuncu dizisinin ikinci sezonuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Eğer ikinci sezon çekimleri onaylanırsa 2026 yılında izleyiciyle buluşması muhtemel görünüyor. Resmi duyuruların tabii platformu ve TRT 1 kanalı aracılığıyla paylaşılması bekleniyor.