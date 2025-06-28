Prens dizisi Kerem Özdoğan kimdir, evli mi? Eşinin sezon finaline tepkisi gündem oldu

Prens dizisinin senaristi ve Elçi Sangu'su Kerem Özdoğan'ın hamile eşi sezon finali bölümünü izlerken verdiği tepkileri Instagram hesabından paylaştı. Cansu Özdoğan'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken Kerem Özdoğan kimdir, evli mi konuları Prens dizisi takipçilerinin gündeminde.

Giray Altınok ile senaristliğini yaptığı Prens dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Kerem Özdoğan, sezon finalinin ardından gündeme geldi. Eşi Cansu Özdoğan'ın paylaştığı video sonrası çiftin özel hayatı ve meslekleri araştırılıyor.

KEREM ÖZDOĞAN KİMDİR?

6 Ağustos 1988'de Kocaeli'nde doğan Kerem Özdoğan, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro alanında yüksek lisansını yaptı. 2009 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde deneyim kazanarak kariyerine başladı.

2014'te doğaçlama odağında ilerleyen program Buyur Burdan Bak programında performansıyla dikkat çekti. 2022'de Var Bunlar ve son dönemlerde YouTube'da İsmet Ve programıyla geniş kitlelerce takip ediliyor. Özellikle Prens dizisinin senaristi olması ve canlandırdığı Elçi Sangu karakteriyle dikkat çekiyor.

KEREM ÖZDOĞAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kerem Özdoğan, 2022 yılında Cansu Kahvecioğlu ile evlendi. Çift paylaştıkları bazı anlar dışında özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih ediyor. Özellikle Prens dizisinin sezon finali sonrası Cansu Kahvecioğlu'nun sosyal medyada paylaştığı kesit, çifte olan ilgiyi artırdı. Kerem Özdağan ve Cansu Özdağan çiftinin bir kızı olacağı biliniyor.

CANSU KAHVECİOĞLU KİMDİR?

Cansu Kahvecioğlu Özdoğan, hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Sosyal medya paylaşımları ve çocuk kitaplarına olan ilgisi ile tanınıyor.