Gaziantep FK’den Onyekuru hamlesi! Görüşmeler başladı

Gaziantep FK, Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru ile temasa geçti. Taraflar olumlu sinyaller verirken, pazarlıklar fiyat üzerinde sürüyor.

SPOR MERKEZİ - Gaziantep FK, transfer çalışmalarına hız verirken tanıdık bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce Adana Demirspor forması da giyen Henry Onyekuru için Al-Fayha ile temasa geçti.

Onyekuru ile yapılan ilk görüşmelerde oyuncu cephesinden olumlu geri dönüş alındı. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için henüz fiyat konusunda anlaşma sağlanmış değil. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

Nijeryalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Fayha’da forma giydi. Ancak burada sadece 4 maçta 147 dakika süre alabilen Onyekuru, beklentilerin uzağında kaldı. Tecrübeli kanat oyuncusunun Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.