Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gaziantep FK’den Onyekuru hamlesi! Görüşmeler başladı

Gaziantep FK’den Onyekuru hamlesi! Görüşmeler başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziantep FK’den Onyekuru hamlesi! Görüşmeler başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK, Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru ile temasa geçti. Taraflar olumlu sinyaller verirken, pazarlıklar fiyat üzerinde sürüyor.

SPOR MERKEZİ - Gaziantep FK, transfer çalışmalarına hız verirken tanıdık bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce Adana Demirspor forması da giyen Henry Onyekuru için Al-Fayha ile temasa geçti.

Gaziantep FK’den Onyekuru hamlesi! Görüşmeler başladı - 1. Resim

Onyekuru ile yapılan ilk görüşmelerde oyuncu cephesinden olumlu geri dönüş alındı. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için henüz fiyat konusunda anlaşma sağlanmış değil. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

Gaziantep FK’den Onyekuru hamlesi! Görüşmeler başladı - 2. Resim

Nijeryalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Fayha’da forma giydi. Ancak burada sadece 4 maçta 147 dakika süre alabilen Onyekuru, beklentilerin uzağında kaldı. Tecrübeli kanat oyuncusunun Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ülke felaketi yaşadı! Kağıt fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı varSivas'ta bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı! Efsaneler reklam filminde buluştu - SporFenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı!Denis Draguş transferinde Trabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap! - SporTrabzonspor'dan Gaziantep FK'ye cevap!Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa etti! - SporSüper Lig'de flaş istifa!Fenerbahçe'den Burak Kapacak kararı! Kayserispor'a kiralandı - SporFenerbahçe'den Burak Kapacak kararı! Kayserispor'a kiralandıKonyaspor'un transfer planı belli oldu! 4 bölgeye takviye yapılacak - SporKonyaspor'un transfer planı belli oldu! 4 bölgeye takviye...Marko Guduric Fenerbahçe'ye veda etti! Duygusal mesaj paylaştı - SporMarko Guduric Fenerbahçe'ye veda etti! Duygusal mesaj paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...