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Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Anlaşma yakın, maaş pazarlığı sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Skriniar hamlesi! Anlaşma yakın, maaş pazarlığı sürüyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından Milan Skriniar transferini de tamamlamak üzere. PSG ile pazarlıklar son aşamada, yıldız savunmacıya 3 yıllık teklif sunuldu.

Transferde büyük oynayan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından savunma hattına da yıldız takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Anlaşma yakın, maaş pazarlığı sürüyor - 1. Resim

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ile PSG arasında yürütülen pazarlıklar son aşamaya geldi. Kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Anlaşma yakın, maaş pazarlığı sürüyor - 2. Resim

Skriniar, yıllık 12 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı 9 milyon euroya kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaş konusunda indirime gitmesini isterken, en cazip kontrat teklifinin halen Fenerbahçe'den geldiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Anlaşma yakın, maaş pazarlığı sürüyor - 3. Resim

3 YILLIK TEKLİF MASADA

İngiltere ve İtalya'dan da teklifler alan Slovak stoper için Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme önerisi sunduğu öğrenildi. 

30 Ocak 2025'te kiralık olarak takıma katılan Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 3 gol ve 2 asist üretti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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