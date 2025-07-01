Fenerbahçe'den Skriniar hamlesi! Anlaşma yakın, maaş pazarlığı sürüyor

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından Milan Skriniar transferini de tamamlamak üzere. PSG ile pazarlıklar son aşamada, yıldız savunmacıya 3 yıllık teklif sunuldu.

Transferde büyük oynayan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından savunma hattına da yıldız takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ile PSG arasında yürütülen pazarlıklar son aşamaya geldi. Kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete kavuşması bekleniyor.

Skriniar, yıllık 12 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı 9 milyon euroya kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaş konusunda indirime gitmesini isterken, en cazip kontrat teklifinin halen Fenerbahçe'den geldiği belirtiliyor.

3 YILLIK TEKLİF MASADA

İngiltere ve İtalya'dan da teklifler alan Slovak stoper için Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme önerisi sunduğu öğrenildi.

30 Ocak 2025'te kiralık olarak takıma katılan Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 3 gol ve 2 asist üretti.