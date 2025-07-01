Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin bizzat açıkladı: Takipte kalın! Yeni takımı...

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımından geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık gelen Allan Saint-Maximin, geleceğiyle ilgili konuştu. "Halletmem gereken 2-3 şey daha var, yakında geri döneceğim" diyen 28 yaşındaki Fransız futbolcu, oynamak istediği takımı açıkladı.

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Al-Ahli'ye dönenAllan Saint-Maximin, katıldığı bir yayında, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KALB İ M N İ CE'TE"

Futbol kariyerine ACBB'nin altyapısında başlayan, Fransa'da St. Etienne, Monaco, Bastia ve Nice formalarını giyen 28 yaşındaki yıldız, "Yakında Fransa'ya döneceğim. Kalbim Nice'te, belki bir gün oraya geri dönerim. Yakında döneceğim, takipte kalın. Halletmem gereken 2-3 şey daha var ama yakında geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

333 MA Ç TA 36 GOL, 54 AS İ ST

Hannover'de 2015-2016 sezonunda kiralık olarak forma giyen futbolcu, 2019'da Newcastle United'a gitti. 2023'te İngiliz ekibinden ayrılırken, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile anlaşma sağladı.

Maximin, Fenerbahçeformasıyla çıktığı31 maçta 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı sundu.Nice'te 2 sezon oynayan Saint Maximin, kariyeri boyunca ise 333 maçta 36 gol ve 54 asist kaydetti.