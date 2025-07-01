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Bartu Soral kimdir, Zafer Partisi'nden neden istifa etti? Soral kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bartu Soral kimdir, Zafer Partisi&#039;nden neden istifa etti? Soral kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı!
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Zafer Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral’ın istifası gündeme oturdu. 2024 yerel seçimleri öncesi partinin önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çeken Soral, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, partide yaşanan yapısal ve yönetimsel eksikliklere vurgu yaparak görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Bartu Soral kimdir, Zafer Partisi'nden neden istifa etti merakla araştırılmaya başlandı.

Bartu Soral sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı paylaşımda, Zafer Partisi’nde “ortak akıl” eksikliğinin yanı sıra “kurumsallaşma” noktasında da önemli sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Soral bu nedenle samimi ve prensipli bir duruş sergilemek amacıyla partiden ayrıldığını belirtti.

Bartu Soral kimdir, Zafer Partisi'nden neden istifa etti? Soral kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı! - 1. Resim

BARTU SORAL KİMDİR, NERELİ?

Ankara doğumlu Bartu Soral eğitimli bir ekonomi uzmanı ve siyasetçidir. Ankara Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine Kanada’da devam eden Soral, Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde finans alanında lisans derecesi aldı.

Bartu Soral kimdir, Zafer Partisi'nden neden istifa etti? Soral kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı! - 2. Resim

Ardından Dalhousie Üniversitesi’nde kalkınma ekonomisi alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerini ilerletti. İş hayatında önemli kurumlarda görev alan Soral Polat Holding, Koç Holding ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi kuruluşlarda çalıştı.

Ayrıca Cumhuriyet gazetesinde ekonomi ve siyaset alanında köşe yazarlığı yaptı ve Başkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Ekonomi ve siyaset üzerine yazdığı yedi kitabı bulunmaktadır. Uzun yıllar Zafer Partisi’nde Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Bartu Soral kimdir, Zafer Partisi'nden neden istifa etti? Soral kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı! - 3. Resim

BARTU SORAL ZAFER PARTİSİ’NDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Bartu Soral Zafer Partisi’nden ayrılma kararını kapsamlı bir açıklamayla duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partide ortak akıl eksikliği ve kurumsallaşma noktasındaki yetersizlikleri gerekçe gösterdi.

Soral partinin yönetim anlayışı ve genel stratejisinin kendi politik vizyonuyla örtüşmediğini belirterek, samimi bir duruş sergilemek amacıyla istifa kararı aldığını vurguladı.

Bartu Soral kimdir, Zafer Partisi'nden neden istifa etti? Soral kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı! - 4. Resim

Soral Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaşadığı tutukluluk sürecinden sonra partide herhangi bir yapısal değişikliğin yapılmadığını da eleştirdi. Bu süreçte partinin kadro, kurumsallaşma ve siyasal açılım konularında ilerleme kaydedemediğini ifade etti. 

1 Temmuz 2024 tarihinde görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Soral, Zafer Partisi teşkilatına ve Genel Başkan Özdağ’a başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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