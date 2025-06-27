DEVA Partisi'nde yaprak dökümü! Milletvekilleri peş peşe istifa etti

Kurucuları arasında yer aldıkları partiden ayrıldılar… İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, DEVA Partisi’nden istifa etti. Böylece Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 11’e yükseldi.

DEVA Partisi'nde peş peşe üst düzey istifalar yaşandı. İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partiden istifa ettiklerini bildirdi.

Partinin kurucuları arasında yer alan her iki isim de ayrılıklarını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

İSTİFALARINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDULAR

Rızvanoğlu'nun açıklamasında, "Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden, bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadeleri yer aldı. Avşar ise, “9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım” diyerek istifasını açıkladı.

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BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ SAYISI 11'E ÇIKTI

Her iki ismin de istifası sonrası TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi.

İstifaların nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde parti içi görüş ayrılıklarının etkili olduğu konuşuluyor.