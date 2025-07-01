Zehir zemberek sözlerle bıraktı! Zafer Partisi'nde Bartu Soral istifa etti

2024 yerel seçimler kapsamında Zafer Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bartu Soral istifa kararı aldı. Soral, açıklamasında partide ortak akıl ve kurumsallaşma eksikliğini eleştirdi ve “samimi bir duruş için ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi’nde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Partide aktif görev alan isimlerden Bartu Soral, yaptığı kapsamlı açıklamayla hem partinin mevcut yapısına eleştiriler yöneltti hem de Ümit Özdağ liderliğindeki yaklaşımın kendisiyle uyuşmadığını ifade ederek ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, özellikle “ortak akıl”, “kurumsallaşma” ve “Atatürkçü kadro” vurgusu öne çıktı. Bartu Soral, CHP'nin bugün Saraçhane'de yapacağı mitinge, partisinin 'katılmama kararına' rağmen katılma kararı almıştı.

Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı olan Soral, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dair karamsar bir tablo çizdi. X hesabından paylaşım yapan Soral, 1923’teki gibi bir 'kurucu kadro'ya ihtiyaç olduğunu belirti ve Türker Ertürk, Ümit Kocasakal, Ahmet Yavuz gibi kamuoyunda bilinen isimlerin bu kadroda yer alması gerektiğini söyledi.

Soral, 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı

Soral, Ümit Özdağ’ın genel başkan olarak tercihlerine saygı duyulduğu belirtilse de özellikle tutukluluğu sonrasında da partinin yönünü değiştirmeye dair bir adım atılmadığına vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

"Hukuksuz tutukluluğu sonrasında da kadro, kurumsallaşma ve Atatürkçü cenaha açılma konusunda yine aynı noktada durduğunu görüyorum. Tabii hukuksuz tutukluluğundaki zorlu süreçte siyaset yapış şeklini değiştirme kararı da almış olabilir."

Soral, açıklamasının sonunda Zafer Partisi teşkilatına ve Genel Başkan Ümit Özdağ’a başarılar dileyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.