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    • Zafer Partisi'nin Ankara adayı Bartu Soral oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Zafer Partisi&#039;nin Ankara adayı Bartu Soral oldu

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a yeni rakip... Zafer Partisi, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) adayı olarak Bartu Soral'ı duyurdu.

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ulus'taki 1'inci TBMM binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünde açıklamalarda bulundu. Özdağ, Zafer Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayını tanıttı.

    YAVAŞ VE ALTINOK'A YENİ RAKİP

    Ümit Özdaü, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Sizlerin ve Ankaralıların huzuruna Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Bartu Soral beyi getirdik. Bartu Bey, deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek projeler dosyasıyla seçimlerelere doğru yürüyor." ifadelerini kullandı.

    Özdağ, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sını 21'inci yüzyılına taşımak, modern proje yönetimi ve anlayışıyla yönetilmesini sağlamak için Bartu Soral'ı desteklemeye davet ediyoruz" diye ekledi.

    ANKARA ADAYI BARTU SORAL'DAN AÇIKLAMA

    Zafer Partisi'nin Ankara adayı Bartu Soral da şu ifadelere yer verdi:

    "Burada, 1'inci Meclis'in önündeyiz, Kuvayımilliye’nin kalbindeyiz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerdeyiz. O inançla buradayız. Ankara'mız o günlerde bir şehir ve bölge planıyla gelişmeye başladı ama ne yazık ki devamında şehir ve bölge planlaması nedir, ulaşım nasıl rahatlatılır, insanların konut sorunu nasıl çözülebilir; bunu unuttuk. Bugün Ankaralı, büyük bir trafik sorunuyla, büyük bir konut sorunuyla karşı karşıya. Ankaralıların takdiri olursa başkan olduğumuzda öncelikli olarak Ankara'nın konut sorununu, kira sorununu, ev fiyatlarını planlı şekilde çözeceğiz. İkinci olarak yarım saatlik yolu 1,5 saatte gitmeyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. İlerleyen günlerde bunları açıklayacağız. İnşallah güzel olacak, iyi olacak"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Zafer Partisi'nin Ankara adayı Bartu Soral oldu
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