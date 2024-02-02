Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın karnesini çıkardı: Sözünü tutmadı, Ankara'da ciddi problem var

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, basın toplantısında mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri mercek altına aldı. Son 5 yılının kayıp olduğunu belirten Altınok, Yavaş'ın ulaşıma dair verdiği sözleri hatırlatarak, Ankara'da ciddi anlamda bir ulaşım ve trafik problemi olduğunu söyledi. Ayrıca Altınok, emeklilere her ay 5 bin TL vereceklerini de vadetti.

Ankara'da yerel seçim, ağırlıklı olarak CHP'nin mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok arasında geçecek. Keçiören'deki Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Altınok, Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri hatırlatarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) karnesini çıkardı.

Başkentin, olması gerektiği yerde bulunmadığını, son 5 yılının kayıp olduğunu ve her geçen gün borç batağına saplandığını belirten Altınok, 5 yılda Ankara'ya katma değer kazandıracak hiçbir eser yapılmadığını söyledi.

Mansur Yavaş'ın havalimanı metrosu ve 58 kilometre metro yapma sözünü tutmadığını dile getiren Altınok, Ankara'da ciddi anlamda bir ulaşım ve trafik problemi olduğunu, binlerce insanın çalışabileceği fuar alanının da bitirilmediğini kaydetti.

'EMEKLİLERİMİZE AYDA 5 BİN TL VERECEĞİZ'

Turgut Altınok, "Ankara'daki dar gelirli vatandaşlarımız bize güvensin, şu an Ankara Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği kaç emeklimiz varsa, sosyoekonomik tarama yapacağız, ihtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz. Bu bütçenin yüzde 10'unu geçmeyecek diğer vereceklerimizle. Biz şeffaf ihalelerle bu kaynağı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olması için binlerce konutluk projeleri olacağını da kaydeden Altınok, doğal gaz ve et yardımlarının tutarlarını da artıracaklarını bildirdi.