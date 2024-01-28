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    • Ankara'da son seçim anketi yayınlandı... Mansur Yavaş, Turgut Altınok karşısında önde

    31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son seçim anketi ORC Araştırma'dan geldi. Ankara'da 24-26 Ocak tarihleri arasında 3800 kişiyle yapılan araştırma sonucuna göre, CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 43.7, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok 40.9 oy alırken İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım ise yüzde 5.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara&#039;da son seçim anketi yayınlandı... Mansur Yavaş, Turgut Altınok karşısında önde
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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart pazar günü yapılacak yerel seçimler için heyecan dorukta. Seçimlere günler kala, seçim anketleri de merak konusu oldu.

    ORC araştırma şirketi Ankara'da yaptığı son seçim anketini duyurdu. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki, 3 bin 800 kişiyle yüz yüze yapılan araçtırma sonucunu X hesabından paylaştı.

    MANSUR YAVAŞ ÖNDE

    24-26 ocak tarihleri arasında yapılan araştırma sonucuna göre, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş yüzde 43.7 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ise yüzde 40.9 ile ikinci sırada yer aldı. Merak edilen bir İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım ise yüzde 5.2 oyda kaldı. 'Diğer' seçeneğini işaretleyen kullanıcıların oranı ise yüzde 3.2'de kalırken, 'Kararsızım' diyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.

    ORC Araştırma Genel Müdürü Pösteki, X hesabından anket sonucunu şu ifadelerle paylaştı:

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?

    Araştırma Ankara ilinde 3800 katılımcı ile 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

    • Mansur Yavaş: %43,7
    • Turgut Altınok: %40,9
    • Cengiz Topel Yıldırım: %5,2
    • Diğer: %3,2
    • Kararsızım: %7,0

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Ankara'da son seçim anketi yayınlandı... Mansur Yavaş, Turgut Altınok karşısında önde
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