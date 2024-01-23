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    Son anketten çarpıcı sonuç! Ankara'da seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek 

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Asal Araştırma'nın Ankara seçimlerine ilişkin yaptığı son seçim anketine kararsızların oy oranı damga vurdu. Ankette Yavaş ile Altınok arasında yüzde 2,1'lik fark olurken, yüzde 13,5'in "kararsız" ya da "oy kullanmayacağım" dediği görüldü. Buna göre başkentte seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek. 

    Son anketten çarpıcı sonuç! Ankara&#039;da seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek 
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye yerel seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlerine hız verdi. AK Parti ile CHP, İstanbul ve Ankara için kıyasıya bir rekabete girerken, son seçim anketi yayınlandı. 

    ARADA 2.1 PUAN FARK VAR 

    Asal Araştırma tarafından 19-22 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan ankette "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Ankette Yavaş, Altınok'tan 2.1 puan önde yer aldı.

    SONUCU KARARSIZLAR BELİRLEYECEK

    Ancak ankete "kararsız" ve "oy kullanmayacağım" diyenlerin oy oranı damga vurdu. Yüzde 13,5 "kararsızım" veya "oy kullanmayacağım" yanıtını verdi. Bu da başkentte seçimin sonucunu kararsızların belirleyeceğini gösterdi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraMansur Yavaş
    Haberler > Gündem > Son anketten çarpıcı sonuç! Ankara'da seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek 
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