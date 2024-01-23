Son anketten çarpıcı sonuç! Ankara'da seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek 

23 Ocak 2024 14:48 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:53

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlerine hız verdi. AK Parti ile CHP, İstanbul ve Ankara için kıyasıya bir rekabete girerken, son seçim anketi yayınlandı.

ARADA 2.1 PUAN FARK VAR

Asal Araştırma tarafından 19-22 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan ankette "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Ankette Yavaş, Altınok'tan 2.1 puan önde yer aldı.

SONUCU KARARSIZLAR BELİRLEYECEK

Ancak ankete "kararsız" ve "oy kullanmayacağım" diyenlerin oy oranı damga vurdu. Yüzde 13,5 "kararsızım" veya "oy kullanmayacağım" yanıtını verdi. Bu da başkentte seçimin sonucunu kararsızların belirleyeceğini gösterdi.