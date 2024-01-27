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    • Murat Kurum İstanbul'da yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı: Öne geçtik!

    AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında yaptırdıkları son ankete ilişkin açıklamalarda bulundu. Adaylığı açıklandığında anket yaptırdıklarını belirten Kurum, "İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız." dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart tarihi yaklaşırken yerel seçimlere ilişkin heyecanda her geçen gün daha da artıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da AK Parti ile CHP arasında kıyasıya bir rekabet bulunuyor. İstanbul'da Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında geçecek yarış hızlı başladı. 

    SON ANKETİN SONUCUNU PAYLAŞTI

    Geçtimiz günlerde düzenlenen programda vaatlerini sıralayan Murat Kurum'un en önemli kozu kentsel dönüşüm. Megakentte kentsel dönüşüme ağırlık vereceğinin üstünü çizen Kurum, dün akşam CNNTürk canlı yayınında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son yaptırdıkları ankete ilişkin konuşan Kurum, dikkat çeken ifadeler kullandı.

    "ÖNE GEÇTİK"

    Bakan Kurum, "İlk adaylığımız açıklandığında o büyük teveccühü ve beklentiyi karşıladığımızı da yapmış olduğumuz anketle ölçmüştük. İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor." dedi.

    "REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ" 

    Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki ittifaklar daha netleşmedi. Partilerin hangi adayı çıkaracağı, çıkarıp çıkarmayacağı belirlenmedi ama biz çok güzel gidiyoruz. Şu an öndeyiz ama rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar teşkilatlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımıza projelerimizi, hayallerimizi, İstanbul vizyonunu anlatıyoruz ve bu motivasyonla da 31 Mart gecesine kadar sahada olacağız, çalışacağız, koşturacağız."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulMurat KurumEkrem İmamoğlu
    Haberler > Gündem > Murat Kurum İstanbul'da yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı: Öne geçtik!
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