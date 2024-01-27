Ankara’da seçim yarışı kızışıyor! Turgut Altınok ve Mansur Yavaş 'bütçe' üzerinden birbirine yüklendi

Yerel seçimler hızla yaklaşırken Ankara'da seçim tansiyonu yükseliyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ve CHP'li rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan karşılıklı açıklamalar geldi. Altınok, 'bütçeye rağmen Ankara'nın son 5 yılını boş geçtiğini' söylerken, Mansur Yavaş, "2019'a kadar hiçbirini yapmamışlar" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimlerine 2 ay gibi kısa bir süre kala Ankara’da seçim tansiyonu yükseliyor. Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Turgut Altınok ile CHP’li rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan peş peşe açıklamalar geldi.

ANKARA'DA SEÇİM YARIŞI KIZIŞTI

Keçirören Belediye Başkanı Turgut Altınok 20 yıldır sürdürdüğü görevine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla devam etmek için kolları sıvadı. Altınok bugün seçimi kazanmaları halinde dar gelirliler için sosyal konut yapacakları vaadinde bulundu. Muhtarlarla bir araya gelen Mansur Yavaş ise Ankara’da taşkın bölgesi ilan edilmesine rağmen 19 yılda hiçbir şey yapılmadığını söyleyerek eleştiride bulundu.

ANKARA SON 5 YILI BOŞ GEÇİRDİ

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Ankara'nın son 5 yılının boş geçirdiğini söyleyen Altınok, "Devlet gibi bütçe var ortada ama 'Efendim böyle süper projem yok. Çılgın projemiz yok. Yardım yaptım' diyor. Yardım lafı da ayıptır." dedi.

"EVİ OLMAYAN VATANDAŞLARI EV SAHİBİ YAPACAĞIZ"

Ankara için birçok sosyal projeleri olduğunu kaydeden Altınok, "Bizim bir sürü sosyal projelerimiz var. Vatandaşımızın parasını vatandaşa vereceğiz. En önemlisi de Ankara'mıza yıllarca evi olmayan vatandaşlarımıza konut yapacağız. Kira öder gibi veya o seviyede bir ödemeyle Allah nasip ederse yıllarca ev sahibi olamayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.

Bizimki lafta değil gerçekte oluyor. Çünkü Büyükşehir'in Mamak'ta yaptım dediği 4 bin 950 konut dar gelirli vatandaşlar için değil hak sahipleri içindi ama ne oldu? 5 yıl bitti, ortada 340 konut var, o da tamam değil. Ankara'da kira fiyatlarının düşmesini sağlayacağız ve binlerce dar gelirli vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız." diye konuştu.

2019'A KADAR HİÇBİRİ YAPILMADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) gönüllüsü muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların taleplerini dinleyen ve ABB'nin bütçe ve projeleriyle ilgili sunum da yapan Yavaş, şu bilgileri verdi:

"2013 yılında DSİ Ankara'da bazı bölgeleri taşkın sahası ilan etmiş. 'Acil yapın yapmazsanız insanlar ölür' demiş. 2019'a kadar hiçbirini yapmamışlar bu kadar gelir olmasına rağmen. 16'sından 3-4'ü kaldı, inşallah onları da en kısa sürede yapacağız. Eski dönemin 6 milyar borcunu ödedik.

EMEKLİLERİ YÜZÜSTÜ BIRAKMAYIZ

27 bin emekliye yardım ediyoruz. Ömrünü kamuya hizmet etmekle çürütmüş insanları yüzüstü bırakamayız."