Ankara'nın meşhur simidine dev zam! Başkentte artık 15 TL'den satılacak

Başkent Ankara'nın meşhur gevrek simidine dev zam geldi. Ankara Simitçiler Odası simidin artık 15 TL'den satılacağını duyurdu.

Ankara'da ekmek fiyatına yapılan zammın ardından meşhur gevrek simidine de zam geldi. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL olacağını duyurdu.

"ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDIK ÖZÜR DİLERİZ"

Delibaş yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek Ankaralılardan özür dileyen Delibaş, şunları söyledi:

“Temmuz 2023’de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu.”

Öte yandan Ankara'da en son simide 31 Temmuz'da zam yapılmış ve simidin fiyatı 10 TL olmuştu. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere ekmek fiyatı 8 TL'ye yükselmişti.