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    Bir ilde daha simide zam geldi!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yeni yılın başlamasıyla birlikte ekmekten simide, damacana sudan akaryakıta birçok ürüne zam geldi. Balıkesir’de 100 gramı 10 TL’den satılan simidin fiyatı yüzde 25 artırılarak 12,5 TL'ye çıktı.

    Bir ilde daha simide zam geldi!
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    2024 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından birçok işletme, zamlı maaşlar hesaplara yatmadan ürünlerinin fiyatını artırmaya başladı. Çoğu ilde 5 TL'den satılan ekmeğin fiyatı 8-10 TL'ye yükselirken, simit de zamlardan nasibini aldı.

    Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simitçilerden gelen fiyat güncellemesi talebini yerinde bularak yeni fiyatı belirledi. Ağustos 2023'den bu yana 100 gramı 10 liradan satılan "susamlı döner" simidin yeni fiyatı 2,5 liralık artışla 12 lira 50 kuruşa yükseltildi.

    DİĞER İLLERDE DE ZAMLANIYOR

    Birkaç gün önce Erzincan'da da simide zam geldi. Daha önce 7,5 liradan satılan simit, puaça gibi ürünler yüzde 33,4 zam yapılarak, 19 Ocak 2024 Cuma günü geçerli olmak üzere simit ve poğaça 10 TL'ye yükseldi.

    Uşak'ta da benzer bir karar alındı. Ocak ayının başında tanesi 7,5 TL'ye satılan simit, yüzde 33,4 artışla 10 TL'den satılmaya başlandı. Konya'da simit fiyatı 11 TL'ye çıkarılırken, Ordu'da ise 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SimitBalıkesirZam
    Haberler > Ekonomi > Bir ilde daha simide zam geldi!
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