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    Duyanlar şaşkına döndü! Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yeni yılla birlikte İstanbul dahil birçok ilde ekmeğe peş peşe zam gelirken, fiyatlar 8-10 TL aralığında değişiyor. Türkiye'deki bir ilçedeki ekmek fiyatını duyanlar ise şaşkına dönüyor. Bursa'nın Kestel ilçesinde 400 gram ekmek 5 yıldır 1 TL'den satılıyor.

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Artan enflasyon ve maaşların artmasıyla birlikte birçok ürün ve hizmette olduğu gibi ekmeğe de zam geldi. Çoğu il ve ilçede 400 gram ekmek 8-10 TL'ye yükseltilirken, Bursa'nın Kestel ilçesinde hâlâ 1 TL'ye satılıyor. Fiyat politikası sayesinde Kestel, Türkiye'de ekmeğin en ucuza satıldığı yer olurken, Belediye Başkanı Tanır fiyat politikasının nedenini açıkladı.

    Asgari ücrete yapılan zammın ardından pek çok kalemde de artışlar yaşandı. Temel gıda maddelerinden ekmek de zamdan nasibini aldı.

    TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİ

    Birçok şehirde 2024 yılında ekmek fiyatı 8 TL olarak belirlenirken, İstanbul'da fiyatlar 10 liraya kadar dayandı. Bazı ilçelerde ise ekmek, vatandaşın cebini rahatlatmak için 5 TL gibi düşük ücretlerle satılıyor.

    Ancak Türkiye'nin en ucuz ekmeği 5 TL'den satılmıyor. Fiyatı duyanın şaşkına döndüğü Bursa'nın Kestel ilçesinde ekmek 5 yıldır 5 TL'den satılıyor.

    400 GRAM EKMEK 1 TL

    Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 1050 dönüm arazi üzerine kendi ektikleri yerli tohumlarla un ve ekmek üretimini gerçekleştirdiklerini, bu ekmekle 2 bin ailenin bütçelerine ayda 2 milyon TL, yılda ise 24 milyon TL katkı sağladıklarını belirtti.

    2019 yılında göreve geldiklerinde 400 gram ekmeğin 1,25 TL'den satıldığını ancak kendilerinin bu fiyatı 1 TL'ye düşürdüğünü söyleyen Tanır, "Artan ham madde fiyatlarına rağmen, bu dönem ekmeği 1 liradan satacağımızı söyledik. Şu an 400 gram ekmeği 1 TL'den hemşerilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EkmekBursaKestel
    Haberler > Ekonomi > Duyanlar şaşkına döndü! Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor
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