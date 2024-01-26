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    • CHP'nin İstanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

    CHP’de MYK sonrası istanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu. İzmir ve Çankaya adayının ise 1 Şubat’ta kesinleşeceği öğrenildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;nin İstanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP’de yerel seçim mesaisi devam ediyor. MYK toplantısının ardından 209  isimin daha adaylığı netleşti. 

    Partinin aday belirleme mesaisinin 1 Şubat Perşembe günü sona ereceği öğrenilirken, İzmir ve Çankaya adayı da son gün açıklanacak. 

    CHP MYK’de İstanbul’un 14, Ankara’nın 11 ilçesinde adaylar belirlendi. CHP Antalya'da yeniden Muhittin Böcek derken, Hatay için de Lütfü Savaş tartışmaları sürüyor. 

    CHP'NİN İSTANBUL İLÇE ADAYLARI

    CHP’nin İstanbul’un diğer ilçelerinde gösterdiği adaylar ise şöyle sıralandı:

    Arnavutköy: Tekin Aras

    Bağcılar: Cem Kılıç

    Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

    Büyükçekmece: Hasan Akgün

    Esenler: Hasan Dalkıran

    Kartal: Gökhan Yüksel

    Küçükçekmece: Kemal Çebi

    Maltepe: Esin Köymen

    Sultanbeyli: Ayhan Koç

    Sultangazi: Ferhat Epözdemir

    Şişli: Resul Emrah Şahan

    CHP'nin İstanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

    CHP'NİN ANKARA İLÇE ADAYLARI

    Mamak:Veli Gündüz Şahin

    Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

    Gölbaşı:Yakup Odabaş

    Beypazarı: Dr. Özer Kasap

    Kızılcahamam:Çoşkun Ünal

    Nallıhan:Ertunç Güngör

    Kalecik:Satılmış Karakoç

    Ayaş: İzzet Demircioğlu

    Bala: İsa Kaplan

    Evren: Arif Güçlü

    Haymana: Levent Koç

    İZMİR 1 ŞUBAT’TA

    CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ilçe adaylarını da 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi’ne bıraktığı ifade edildi. MYK’nin hemen ardından başlayacak PM’nin sona ermesi ile CHP’nin kamuoyuna sekiz büyükşehir adayını daha açıklayacağı dile getirildi.

    ANTALYA’DA YENİDEN MUHİTTİN BÖCEK

    Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik Muhittin Böcek ismi MYK’den geçti. Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının 30 hayır oyuna karşı 32 evet oyuyla geçtiği öğrenildi.

    Böcek’in isminin PM’de oylanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı öğrenilirken CHP, Fethiye için Alim Karaca, Muğla için ise Ahmet Aras isimlerini kesinleştirdi.

    HATAY TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

    CHP’de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in, “MYK gündemine gelmedi” dediği Lütfü Savaş tartışmasının ayrıntıları da belli oldu. 

    CHP’de saat 13.00’da başlaması planlanan MYK’nin saat 15.15’te başlamasının nedenin, “Lütfü Savaş tartışması” olduğu bildirildi. İddiaya göre, MYK’den önce Özgür Özel başkanlığında ayak divanının toplandığı ve Lütfü Savaş’ın adaylığının burada tartışıldığını ancak konunun MYK’ye taşınmadığı iddia edildi.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > CHP'nin İstanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste
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