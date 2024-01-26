CHP'nin İstanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste
CHP’de MYK sonrası istanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu. İzmir ve Çankaya adayının ise 1 Şubat’ta kesinleşeceği öğrenildi.
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP’de yerel seçim mesaisi devam ediyor. MYK toplantısının ardından 209 isimin daha adaylığı netleşti.
Partinin aday belirleme mesaisinin 1 Şubat Perşembe günü sona ereceği öğrenilirken, İzmir ve Çankaya adayı da son gün açıklanacak.
CHP MYK’de İstanbul’un 14, Ankara’nın 11 ilçesinde adaylar belirlendi. CHP Antalya'da yeniden Muhittin Böcek derken, Hatay için de Lütfü Savaş tartışmaları sürüyor.
CHP'NİN İSTANBUL İLÇE ADAYLARI
CHP’nin İstanbul’un diğer ilçelerinde gösterdiği adaylar ise şöyle sıralandı:
Arnavutköy: Tekin Aras
Bağcılar: Cem Kılıç
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan
CHP'NİN ANKARA İLÇE ADAYLARI
Mamak:Veli Gündüz Şahin
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
Gölbaşı:Yakup Odabaş
Beypazarı: Dr. Özer Kasap
Kızılcahamam:Çoşkun Ünal
Nallıhan:Ertunç Güngör
Kalecik:Satılmış Karakoç
Ayaş: İzzet Demircioğlu
Bala: İsa Kaplan
Evren: Arif Güçlü
Haymana: Levent Koç
İZMİR 1 ŞUBAT’TA
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ilçe adaylarını da 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi’ne bıraktığı ifade edildi. MYK’nin hemen ardından başlayacak PM’nin sona ermesi ile CHP’nin kamuoyuna sekiz büyükşehir adayını daha açıklayacağı dile getirildi.
ANTALYA’DA YENİDEN MUHİTTİN BÖCEK
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik Muhittin Böcek ismi MYK’den geçti. Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının 30 hayır oyuna karşı 32 evet oyuyla geçtiği öğrenildi.
Böcek’in isminin PM’de oylanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı öğrenilirken CHP, Fethiye için Alim Karaca, Muğla için ise Ahmet Aras isimlerini kesinleştirdi.
HATAY TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR
CHP’de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in, “MYK gündemine gelmedi” dediği Lütfü Savaş tartışmasının ayrıntıları da belli oldu.
CHP’de saat 13.00’da başlaması planlanan MYK’nin saat 15.15’te başlamasının nedenin, “Lütfü Savaş tartışması” olduğu bildirildi. İddiaya göre, MYK’den önce Özgür Özel başkanlığında ayak divanının toplandığı ve Lütfü Savaş’ın adaylığının burada tartışıldığını ancak konunun MYK’ye taşınmadığı iddia edildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi