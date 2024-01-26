CHP'nin İstanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste

CHP’de MYK sonrası istanbul ve Ankara ilçe adayları belli oldu. İzmir ve Çankaya adayının ise 1 Şubat’ta kesinleşeceği öğrenildi.

CHP’de yerel seçim mesaisi devam ediyor. MYK toplantısının ardından 209 isimin daha adaylığı netleşti.

Partinin aday belirleme mesaisinin 1 Şubat Perşembe günü sona ereceği öğrenilirken, İzmir ve Çankaya adayı da son gün açıklanacak.

CHP MYK’de İstanbul’un 14, Ankara’nın 11 ilçesinde adaylar belirlendi. CHP Antalya'da yeniden Muhittin Böcek derken, Hatay için de Lütfü Savaş tartışmaları sürüyor.

CHP'NİN İSTANBUL İLÇE ADAYLARI

CHP’nin İstanbul’un diğer ilçelerinde gösterdiği adaylar ise şöyle sıralandı:

Arnavutköy: Tekin Aras

Bağcılar: Cem Kılıç

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahan

CHP'NİN ANKARA İLÇE ADAYLARI

Mamak:Veli Gündüz Şahin

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

Gölbaşı:Yakup Odabaş

Beypazarı: Dr. Özer Kasap

Kızılcahamam:Çoşkun Ünal

Nallıhan:Ertunç Güngör

Kalecik:Satılmış Karakoç

Ayaş: İzzet Demircioğlu

Bala: İsa Kaplan

Evren: Arif Güçlü

Haymana: Levent Koç

İZMİR 1 ŞUBAT’TA

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ilçe adaylarını da 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi’ne bıraktığı ifade edildi. MYK’nin hemen ardından başlayacak PM’nin sona ermesi ile CHP’nin kamuoyuna sekiz büyükşehir adayını daha açıklayacağı dile getirildi.

ANTALYA’DA YENİDEN MUHİTTİN BÖCEK

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik Muhittin Böcek ismi MYK’den geçti. Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının 30 hayır oyuna karşı 32 evet oyuyla geçtiği öğrenildi.

Böcek’in isminin PM’de oylanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı öğrenilirken CHP, Fethiye için Alim Karaca, Muğla için ise Ahmet Aras isimlerini kesinleştirdi.

HATAY TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

CHP’de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in, “MYK gündemine gelmedi” dediği Lütfü Savaş tartışmasının ayrıntıları da belli oldu.

CHP’de saat 13.00’da başlaması planlanan MYK’nin saat 15.15’te başlamasının nedenin, “Lütfü Savaş tartışması” olduğu bildirildi. İddiaya göre, MYK’den önce Özgür Özel başkanlığında ayak divanının toplandığı ve Lütfü Savaş’ın adaylığının burada tartışıldığını ancak konunun MYK’ye taşınmadığı iddia edildi.