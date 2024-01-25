Genel merkezde 'olağanüstü hal'! CHP kalan adayları yarın belirleyecek

25 Ocak 2024 10:09 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 10:14

Partiler, yerel seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Siyaset arenasındaki ana gündem maddesi ise belediye başkan adayları... CHP de yarın kalan adayları belirlemek için Parti Meclisi'ni (PM) toplayacak.

CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak.

2 GÜN GENEL MERKEZE ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan, CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.