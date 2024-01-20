AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte tam liste

20 Ocak 2024 08:59 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 09:32

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için takvim hızla işliyor. Yerel seçim mesaisini sürdüren partiler ise adaylarını tek tek açıklıyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden AK Parti'ye çevrildi.

81 ilde belediye başkan adaylarını duyuran AK Parti'de bugün de İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programda İstanbul'un 39 ilçe adayını tek tek duyuracak.

İSİMLER BELLİ OLDU

AK Parti, İstanbul'da 37 ilçede aday çıkaracak, 2 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı olan MHP adayını destekleyecek. Tüm gözlerin çevrildiği aday tanıtım programının öncesinde ise adaylıkları tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.

Kulislere göre AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Adalar - Sina Şen

- Sina Şen Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

- Mustafa Naim Yağcı Beykoz - Murat Aydın

- Murat Aydın Çekmeköy - Ahmet Poyraz

- Ahmet Poyraz Kadıköy - Veli Arslan

- Veli Arslan Kartal - Hüseyin Karayakaya

- Hüseyin Karayakaya Maltepe - Kadem Ekşi

- Kadem Ekşi Pendik - Ahmet Çin

- Ahmet Çin Sancaktepe - Şeyma Döğücü

- Şeyma Döğücü Sultanbeyli - Ali Tombaş

- Ali Tombaş Şile - İlhan Ocaklı

- İlhan Ocaklı Tuzla - Şadi Yazıcı

- Şadi Yazıcı Ümraniye - İsmet Yıldırım

- İsmet Yıldırım Üsküdar - Hilmi Türkmen

- Hilmi Türkmen Bayrampaşa - İlknur Kovaç

- İlknur Kovaç Beşiktaş - Serkan Toper

- Serkan Toper Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

- Haydar Ali Yıldız Esenler - Teyfik Göksu

- Teyfik Göksu Eyüpsultan - Deniz Köken

- Deniz Köken Fatih - Mehmet Ergün Turan

- Mehmet Ergün Turan Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

- Hasan Tahsin Usta Kağıthane - Mevlüt Öztekin

- Mevlüt Öztekin Sarıyer - Hüseyin Coşkun

- Hüseyin Coşkun Sultangazi - Abdurrahman Dursun

- Abdurrahman Dursun Şişli - Gökhan Yüksel

- Gökhan Yüksel Zeytinburnu - Ömer Arısoy

- Ömer Arısoy Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

- Mustafa Candaroğlu Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

- Abdullah Küçükoğlu Bağcılar - Abdullah Özdemir

- Abdullah Özdemir Bahçelievler - Hakan Bahadır

- Hakan Bahadır Bakırköy - Ali Talip Özdemir

- Ali Talip Özdemir Başakşehir - Yasin kartoğlu

- Yasin kartoğlu Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

- Mustafa Günaydın Büyükçekmece - Recep Erol

- Recep Erol Çatalca - Mesut Üner

- Mesut Üner Esenyurt - Hamit Öncü

- Hamit Öncü Güngören - Bünyamin Demir

- Bünyamin Demir Küçükçekmece - Aziz Yeniay

- Aziz Yeniay Silivri - Volkan Yılmaz

EN BÜYÜK SÜRPRİZ KÜÇÜKÇEKMECE'DE

AK Parti’de yaklaşık 250 aday adayı 37 ilçe için başvuru yapmıştı. İstanbul’da AK Partili isimlerin yönettiği 24 ilçe bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin İstanbul’daki en büyük sürprizi CHP yönetimindeki Küçükçekmece’de olacak. 2004-2014 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece’de iki dönem belediye başkanlığı yapan Aziz Yeniay’ın bu yerel seçimlerde yeniden aday gösterileceği belirtiliyor.

3 DÖNEM KURALI ESNETİLECEK Mİ?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin üç dönem kuralına takılıyor. Ancak bu isimlerin, kural esnetilip yeniden aday gösterileceği iddia ediliyor.