AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte tam liste
Yerel seçimlere adım adım yaklaşırken İstanbul'da 37 ilçede aday çıkaracak, 2 ilçede de MHP adayını destekleyecek AK Parti'de belediye başkan adayları netleşti. İşte kulislere yansıyan son bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14.00'te açıklayacağı adaylığı kesinleşen isimler...
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için takvim hızla işliyor. Yerel seçim mesaisini sürdüren partiler ise adaylarını tek tek açıklıyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden AK Parti'ye çevrildi.
81 ilde belediye başkan adaylarını duyuran AK Parti'de bugün de İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programda İstanbul'un 39 ilçe adayını tek tek duyuracak.
İSİMLER BELLİ OLDU
AK Parti, İstanbul'da 37 ilçede aday çıkaracak, 2 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı olan MHP adayını destekleyecek. Tüm gözlerin çevrildiği aday tanıtım programının öncesinde ise adaylıkları tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.
Kulislere göre AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları şöyle:
- Adalar - Sina Şen
- Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
- Beykoz - Murat Aydın
- Çekmeköy - Ahmet Poyraz
- Kadıköy - Veli Arslan
- Kartal - Hüseyin Karayakaya
- Maltepe - Kadem Ekşi
- Pendik - Ahmet Çin
- Sancaktepe - Şeyma Döğücü
- Sultanbeyli - Ali Tombaş
- Şile - İlhan Ocaklı
- Tuzla - Şadi Yazıcı
- Ümraniye - İsmet Yıldırım
- Üsküdar - Hilmi Türkmen
- Bayrampaşa - İlknur Kovaç
- Beşiktaş - Serkan Toper
- Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
- Esenler - Teyfik Göksu
- Eyüpsultan - Deniz Köken
- Fatih - Mehmet Ergün Turan
- Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
- Kağıthane - Mevlüt Öztekin
- Sarıyer - Hüseyin Coşkun
- Sultangazi - Abdurrahman Dursun
- Şişli - Gökhan Yüksel
- Zeytinburnu - Ömer Arısoy
- Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
- Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
- Bağcılar - Abdullah Özdemir
- Bahçelievler - Hakan Bahadır
- Bakırköy - Ali Talip Özdemir
- Başakşehir - Yasin kartoğlu
- Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
- Büyükçekmece - Recep Erol
- Çatalca - Mesut Üner
- Esenyurt - Hamit Öncü
- Güngören - Bünyamin Demir
- Küçükçekmece - Aziz Yeniay
- Silivri - Volkan Yılmaz
EN BÜYÜK SÜRPRİZ KÜÇÜKÇEKMECE'DE
AK Parti’de yaklaşık 250 aday adayı 37 ilçe için başvuru yapmıştı. İstanbul’da AK Partili isimlerin yönettiği 24 ilçe bulunuyor.
Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin İstanbul’daki en büyük sürprizi CHP yönetimindeki Küçükçekmece’de olacak. 2004-2014 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece’de iki dönem belediye başkanlığı yapan Aziz Yeniay’ın bu yerel seçimlerde yeniden aday gösterileceği belirtiliyor.
3 DÖNEM KURALI ESNETİLECEK Mİ?
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin üç dönem kuralına takılıyor. Ancak bu isimlerin, kural esnetilip yeniden aday gösterileceği iddia ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi