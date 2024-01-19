AK Parti 48 adayını daha açıkladı! Dörtte üçü ile yola devam

19 Ocak 2024 05:19 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 05:35

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 Ocak’ta açıklanan 26 ilin belediye başkanı adayından sonra, kalan 17’si büyükşehir 48 ilin adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Kongre ve Sergi Merkezinde yapılan görkemli bir toplantı ile açıkladı. Böylece, MHP ile yapılan iş birliği çerçevesinde AK Parti’nin aday çıkaracağı 74 ilin adaylarının tamamı belirlenmiş oldu. Kalan yedi ilde ise MHP’nin adayları desteklenecek.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na karşı yarışacak Murat Kurum’dan sonra Ankara’da Mansur Yavaş’a rakip olacak aday merak ediliyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı oldu. Böylece Ankara’daki yarış milliyetçi kökenli iki aday arasında geçecek. İzmir’e ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi. Dağ, dört dönem AK Parti İzmir Milletvekilliği yapmış, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’deki üç dönem kuralına takılarak Meclis dışı kalmıştı.

40 ŞEHRİN 31’İNDE AYNI İSİMLERLE DEVAM

Yönetimi AK Parti’de bulunan 24 belediyeden 16’sının başkanı aynı kaldı, sekiz başkan ile yollar ayrıldı. 7 Ocak’ta da yönetimi AK Parti’de olan ile 15 isim ile yola devam kararı alınmış, yalnızca Samsun adayı değiştirilmişti. Böylece AK Parti yönetimindeki 40 ilden 31’inde mevcut başkanlarla yarışa gidilmesi kararlaştırılırken, dokuz ilde farklı isimler aday gösterilmiş oldu.

74 ADAYDAN DÖRDÜ KADIN

Daha önce Çanakkale’de Jülide İskenderoğlu ve Edirne’de Belgin İba’nın adaylığını açıklayan AK Parti, Iğdır’da Ülkü Öcal, Gaziantep’te Fatma Şahin olmak üzere iki kadını aday yaptı. Böylece AK Parti’nin kadın aday sayısı dörde yükseldi.

ANTALYA’DA TÜTÜNCÜ

2019’da yönetimi muhalefete geçen ve adı sık sık eski belediye başkanı Menderes Türel ile anılan Antalya’da ise AK Parti 1979 doğumlu genç bir adaydan yana tercihini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü aday gösterildi.

DÖRT BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİM

Büyükşehirlerden Gaziantep, Kayseri, Konya ve Şanlıurfa’da aynı isimlerle yola devam edilirken, Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya ve Trabzon ise mevcut isimler ile yollar ayrıldı. Buna göre Kahramanmaraş’ta İl Başkanı Fırat Görgel, Malatya’da yüksek lisans eğitimini kentsel dönüşüm alanında yapan Sami Er, Sakarya’da Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Trabzon’da ise Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday yapıldı.



AK Partinin yerelde en başarılı başkanlarından biri olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay özellikle deprem yaralarının sarılmasında gösterdiği çabalarıyla göz doldurmuştu.

"CUMHUR İTTİFAKINDA AYRIM OLMAYACAK"

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak olduğunu söyledi. Erdoğan, “MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı’nda ayrım asla olmayacak. Hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye, ‘tıpış tıpış oy vermek’ zorunda değil. Biz, ayrım yapmadan insanımızı ‘velinimet görerek’ kapısını çalmak zorundayız” dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Sınırdaki ‘teröristan’ projelerini bozduk” ifadesini kullandı.

CHP’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. CHP’nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM’lilerle yaptığı iş birliği, bu kirli oyunun en son sahnesidir.

CHP’nin tabutuna en son çiviyi bizzat Özgür Efendi çaktı. Hâlbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır."

"ANKARA'YA ALTI OK DEĞİL ALTINOK"

CHP’li Mansur Yavaş’a karşı yarışacak olan Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Başkent’in Bala ilçesinde 1957 yılında dünyaya geldi. Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocaklarında görev aldı. Henüz 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanı oldu. MHP’de Genel Sekreterliğe kadar yükseldi. 1994 seçimlerinde MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında tekrar adaylığını kabul etmeyen MHP’den istifa ederek, Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. Fazilet Partisi’nin kapatılmasıyla AK Parti kurucuları arasında yer aldı. 2004’te AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

2009’DA SİYASETE ARA VERDİ

29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir Belediye başkan adaylığı yarışında aday gösterilmeyince, partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye başkan adaylığı teklifini de geri çevirdi. 28 Haziran 2013’te AK Parti’den istifa etti. 2014 yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi’nden, Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Yüzde 30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi. 2019 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı için AK Parti’ye dönerek aday oldu ve kazandı.

AFET BÖLGESİNDE DEĞİŞİM

AK Parti deprem bölgesinde de değişime gitti. 6 Şubat depreminden etkilenen 4 şehrin belediye başkanı yeniden aday yapılmadı. Bu şehirler; Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman. Kentsel dönüşümde etkili olacak isimler tercih edildi. Hatay’da deprem sonrası yaptığı çalışmalar ile ön plana çıkan İl Başkanı Mehmet Öntürk aday gösterildi.

Malatya’da 6 Şubat afeti sonrası birçok sorun yaşanmış mevcut yönetiminden şikayetler artmıştı. AK Parti bunları dikkate alarak Malatya’da değişime gitti. AK Parti, en fazla yıkımlardan birini yaşayan Adıyaman ve Kilis’te değişimin iyi geleceğini düşünerek, yeni adaylarla yola devam kararı aldı.

AK Parti’nin dün açıklanan diğer adayları şöyle: Adana - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispirli, Diyarbakır - yüksek mimar Mehmet Halis Bilden, Mardin - Abdullah Erin, Sivas - mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Van - Abdulahat Arvas, Batman - Adil Sebati Ceylan, Hakkari - İsmet Ölmez, Siirt - Ekrem Olğaç, Ağrı - Mehmet Salih Aydın, Ardahan - Yunus Bayram, Bolu - Muhammet Emin Demirkol, Burdur - Mehmet Şimşek, Kırşehir - Osman Arslan, Zonguldak’a Ömer Selim Alan.

İLÇELERDEN İLLERE GEÇİŞ

Hatay, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Siirt’te il başkanları, Tunceli’de eski il başkanı, Van, Bayburt ve Kilis’te eski milletvekilleri, Bayburt ve Kütahya’da eski belediye başkanları aday gösterildi. Antalya, Adana, Antalya, Samsun, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Amasya ve Bilecik’te ise bu illerin ilçe belediye başkanları aday yapıldı. Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sami Er, Malatya’dan, Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, Iğdır’dan aday gösterildi.

3'Ü YENİ 11'İ ESKİ VEKİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Çok zorunlu olmadıkça milletvekillerinden aday göstermeyeceğiz’ demişti. AK Parti 7 Ocak’ta üçü yeni, yedi eski milletvekilini aday yapmıştı. Dün ise dört eski vekil daha aday gösterildi. Böylece 11 eski milletvekili, üç mevcut milletvekili yerel seçimlerde yarışacak. Murat Kurum, Nebi Hatipoğlu ve Mustafa Savaş, 31 Mart’ta belediye başkanı seçilmeleri durumunda milletvekilliğinden istifa edecekler.

TÖRENDEN NOTLAR

>> Ziyaretçiler ellerinde Türk Bayrakları ve AK Parti bayrağı ATO Sergi ve Konferans Merkezini hınca hınç doldu.

Yüzlerce polis hem salon dışında hem içinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Program alanı havadan helikopterle denetlendi.

>> Ziyaretçiler salonda dev ekranlarda “Hazırız Kararlıyız” yazılı slogan ile karşılandı. Salonda program başlayana kadar seçim şarkıları çalındı.

>> Erdoğan’ın sözü sık sık sloganlarla kesildi. Erdoğan, “Deliler gibi âşığız sana, ille de sen” sloganına “Gençler ben de size âşığım” karşılığını verdi.

>> Erdoğan isimlerini açıkladığı belediye başkan adaylarını tek tek sahneye davet ederek ellerini havaya kaldırdı.

İŞTE AK PARTİ'NİN İL İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul: Murat Kurum

Ankara: Turgut Altınok

İzmir: Hamza Dağ

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyon: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Salih Aydın

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bilecik: Mustafa Yaman

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Çorum: Halil İbrahim Aşkın

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Edirne: Belgin İba

Elâzığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Gaziantep: Fatma Şahin

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkâri: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırşehir: Osman Arslan

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kâmil Saraçoğlu

Malatya: Sami Er

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Mardin: Abdullah Erin

Muğla: Aydın Ayaydın

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Sakarya: Yusuf Alemdar

Samsun: Halit Doğan

Siirt: Ekrem Olğaç

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Sivas: Hilmi Bilgin

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Tokat: Eyüp Eroğlu

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Uşak: Mehmet Çakın

Van: Abdulahat Arvas

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Yozgat: Celal Köse

Aksaray: Evren Dinçer

Bayburt: Mete Memiş

Karaman: Mevlüt Akgün

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Batman: Adil Sebati Ceylan

Şırnak: Mehmet Yarka

Ardahan: Yunus Baydar

Iğdır: Ülkü Öcal

Yalova: Mustafa Tutuk

Karabük: Özkan Çetinkaya

Kilis: Raşit Polat

Düzce: Faruk Özlü