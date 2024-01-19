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    AK Parti 48 adayını daha açıkladı! Dörtte üçü ile yola devam

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti yönetimindeki 40 ilden 31’inde mevcut başkanlarla yarışa gidilmesi kararlaştırılırken, dokuz ilde farklı isimler aday gösterildi. 31 Mart’ta yarışacak 74 adaydan dördü kadın, üçü mevcut, 11’i eski milletvekili. Afet bölgesindeki beş şehrin başkanı ise aday yapılmadı.

    AK Parti 48 adayını daha açıkladı! Dörtte üçü ile yola devam
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 Ocak’ta açıklanan 26 ilin belediye başkanı adayından sonra, kalan 17’si büyükşehir 48 ilin adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Kongre ve Sergi Merkezinde yapılan görkemli bir toplantı ile açıkladı. Böylece, MHP ile yapılan iş birliği çerçevesinde AK Parti’nin aday çıkaracağı 74 ilin adaylarının tamamı belirlenmiş oldu. Kalan yedi ilde ise MHP’nin adayları desteklenecek.

    İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na karşı yarışacak Murat Kurum’dan sonra Ankara’da Mansur Yavaş’a rakip olacak aday merak ediliyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı oldu. Böylece Ankara’daki yarış milliyetçi kökenli iki aday arasında geçecek. İzmir’e ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterildi. Dağ, dört dönem AK Parti İzmir Milletvekilliği yapmış, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’deki üç dönem kuralına takılarak Meclis dışı kalmıştı.

    40 ŞEHRİN 31’İNDE AYNI İSİMLERLE DEVAM

    Yönetimi AK Parti’de bulunan 24 belediyeden 16’sının başkanı aynı kaldı, sekiz başkan ile yollar ayrıldı. 7 Ocak’ta da yönetimi AK Parti’de olan ile 15 isim ile yola devam kararı alınmış, yalnızca Samsun adayı değiştirilmişti. Böylece AK Parti yönetimindeki 40 ilden 31’inde mevcut başkanlarla yarışa gidilmesi kararlaştırılırken, dokuz ilde farklı isimler aday gösterilmiş oldu.

    74 ADAYDAN DÖRDÜ KADIN

    Daha önce Çanakkale’de Jülide İskenderoğlu ve Edirne’de Belgin İba’nın adaylığını açıklayan AK Parti, Iğdır’da Ülkü Öcal, Gaziantep’te Fatma Şahin olmak üzere iki kadını aday yaptı. Böylece AK Parti’nin kadın aday sayısı dörde yükseldi.

    ANTALYA’DA TÜTÜNCÜ

    2019’da yönetimi muhalefete geçen ve adı sık sık eski belediye başkanı Menderes Türel ile anılan Antalya’da ise AK Parti 1979 doğumlu genç bir adaydan yana tercihini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü aday gösterildi.

    DÖRT BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİM

    Büyükşehirlerden Gaziantep, Kayseri, Konya ve Şanlıurfa’da aynı isimlerle yola devam edilirken, Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya ve Trabzon ise mevcut isimler ile yollar ayrıldı. Buna göre Kahramanmaraş’ta İl Başkanı Fırat Görgel, Malatya’da yüksek lisans eğitimini kentsel dönüşüm alanında yapan Sami Er, Sakarya’da Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Trabzon’da ise Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday yapıldı.

    AK Parti 48 adayını daha açıkladı! Dörtte üçü ile yola devam
    AK Partinin yerelde en başarılı başkanlarından biri olan Konya  Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay özellikle deprem yaralarının sarılmasında gösterdiği çabalarıyla göz doldurmuştu.

    "CUMHUR İTTİFAKINDA AYRIM OLMAYACAK"

    AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak olduğunu söyledi. Erdoğan, “MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı’nda ayrım asla olmayacak. Hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye, ‘tıpış tıpış oy vermek’ zorunda değil. Biz, ayrım yapmadan insanımızı ‘velinimet görerek’ kapısını çalmak zorundayız” dedi.

    Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Sınırdaki ‘teröristan’ projelerini bozduk” ifadesini kullandı. 
    CHP’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. CHP’nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM’lilerle yaptığı iş birliği, bu kirli oyunun en son sahnesidir.

    CHP’nin tabutuna en son çiviyi bizzat Özgür Efendi çaktı. Hâlbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır."

    AK Parti 48 adayını daha açıkladı! Dörtte üçü ile yola devam

    "ANKARA'YA ALTI OK DEĞİL ALTINOK"

    CHP’li Mansur Yavaş’a karşı yarışacak olan Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Başkent’in Bala ilçesinde 1957 yılında dünyaya geldi. Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocaklarında görev aldı. Henüz 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanı oldu. MHP’de Genel Sekreterliğe kadar yükseldi. 1994 seçimlerinde MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında tekrar adaylığını kabul etmeyen MHP’den istifa ederek, Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. Fazilet Partisi’nin kapatılmasıyla AK Parti kurucuları arasında yer aldı. 2004’te AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

    2009’DA SİYASETE ARA VERDİ

    29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir Belediye başkan adaylığı yarışında aday gösterilmeyince, partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye başkan adaylığı teklifini de geri çevirdi. 28 Haziran 2013’te AK Parti’den istifa etti. 2014 yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi’nden, Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Yüzde 30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi. 2019 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı için AK Parti’ye dönerek aday oldu ve kazandı.

    AFET BÖLGESİNDE DEĞİŞİM

    AK Parti deprem bölgesinde de değişime gitti. 6 Şubat depreminden etkilenen 4 şehrin belediye başkanı yeniden aday yapılmadı. Bu şehirler; Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman. Kentsel dönüşümde etkili olacak isimler tercih edildi. Hatay’da deprem sonrası yaptığı çalışmalar ile ön plana çıkan İl Başkanı Mehmet Öntürk aday gösterildi.

    Malatya’da 6 Şubat afeti sonrası birçok sorun yaşanmış mevcut yönetiminden şikayetler artmıştı. AK Parti bunları dikkate alarak Malatya’da değişime gitti. AK Parti, en fazla yıkımlardan birini yaşayan Adıyaman ve Kilis’te değişimin iyi geleceğini düşünerek, yeni adaylarla yola devam kararı aldı.

    AK Parti’nin dün açıklanan diğer adayları şöyle: Adana - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispirli, Diyarbakır - yüksek mimar Mehmet Halis Bilden, Mardin - Abdullah Erin, Sivas - mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Van - Abdulahat Arvas, Batman - Adil Sebati Ceylan, Hakkari - İsmet Ölmez, Siirt - Ekrem Olğaç, Ağrı - Mehmet Salih Aydın, Ardahan - Yunus Bayram, Bolu - Muhammet Emin Demirkol, Burdur - Mehmet Şimşek, Kırşehir - Osman Arslan, Zonguldak’a Ömer Selim Alan.

    AK Parti 48 adayını daha açıkladı! Dörtte üçü ile yola devam

    İLÇELERDEN İLLERE GEÇİŞ

    Hatay, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Siirt’te il başkanları, Tunceli’de eski il başkanı, Van, Bayburt ve Kilis’te eski milletvekilleri, Bayburt ve Kütahya’da eski belediye başkanları aday gösterildi. Antalya, Adana, Antalya, Samsun, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Amasya ve Bilecik’te ise bu illerin ilçe belediye başkanları aday yapıldı. Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sami Er, Malatya’dan, Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, Iğdır’dan aday gösterildi.

    3'Ü YENİ 11'İ ESKİ VEKİL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Çok zorunlu olmadıkça milletvekillerinden aday göstermeyeceğiz’ demişti. AK Parti 7 Ocak’ta üçü yeni, yedi eski milletvekilini aday yapmıştı. Dün ise dört eski vekil daha aday gösterildi. Böylece 11 eski milletvekili, üç mevcut milletvekili yerel seçimlerde yarışacak. Murat Kurum, Nebi Hatipoğlu ve Mustafa Savaş, 31 Mart’ta belediye başkanı seçilmeleri durumunda milletvekilliğinden istifa edecekler.

    TÖRENDEN NOTLAR

     >> Ziyaretçiler ellerinde Türk Bayrakları ve AK Parti bayrağı ATO Sergi ve Konferans Merkezini hınca hınç doldu. 
     Yüzlerce polis hem salon dışında hem içinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Program alanı havadan helikopterle denetlendi.

    >> Ziyaretçiler salonda dev ekranlarda “Hazırız Kararlıyız” yazılı slogan ile karşılandı. Salonda program başlayana kadar seçim şarkıları çalındı.

    >> Erdoğan’ın sözü sık sık sloganlarla kesildi.  Erdoğan, “Deliler gibi âşığız sana, ille de sen” sloganına “Gençler ben de size âşığım” karşılığını verdi.

    >> Erdoğan isimlerini açıkladığı belediye başkan adaylarını tek tek sahneye davet ederek ellerini havaya kaldırdı.

    İŞTE AK PARTİ'NİN İL İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

    İstanbul: Murat Kurum
    Ankara: Turgut Altınok
    İzmir: Hamza Dağ
    Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
    Adıyaman: Ziya Polat
    Afyon: Hüseyin Ceylan Uluçay
    Ağrı: Salih Aydın
    Amasya: Mehmet Uyanık
    Antalya: Hakan Tütüncü
    Artvin: Mehmet Kocatepe
    Aydın: Mustafa Savaş
    Balıkesir: Yücel Yılmaz
    Bilecik: Mustafa Yaman
    Bingöl: Erdal Arıkan
    Bitlis: Nesrullah Tanğlay
    Bolu: Muhammed Emin Demirkol
    Burdur: Mehmet Şimşek
    Bursa: Alinur Aktaş
    Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
    Çankırı: Hüseyin Filiz
    Çorum: Halil İbrahim Aşkın
    Denizli: Osman Zolan
    Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
    Edirne: Belgin İba
    Elâzığ: Şahin Şerifoğulları
    Erzurum:  Mehmet Sekmen
    Eskişehir:  Nebi Hatipoğlu
    Gaziantep: Fatma Şahin
    Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
    Gümüşhane: Ercan Çimen
    Hakkâri: İsmet Ölmez
    Hatay: Mehmet Öntürk
    Isparta: Şükrü Başdeğirmen
    Kastamonu: Tahsin Babaş
    Kayseri: Memduh Büyükkılıç
    Kırşehir: Osman Arslan
    Kocaeli: Tahir Büyükakın
    Konya: Uğur İbrahim Altay
    Kütahya: Kâmil Saraçoğlu
    Malatya: Sami Er
    Kahramanmaraş: Fırat Görgel
    Mardin: Abdullah Erin
    Muğla: Aydın Ayaydın
    Muş: Feyat Asya
    Nevşehir: Mehmet Savran
    Niğde: Emrah Özdemir
    Ordu: Mehmet Hilmi Güler
    Rize: Rahmi Metin
    Sakarya: Yusuf Alemdar
    Samsun: Halit Doğan
    Siirt: Ekrem Olğaç
    Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
    Sivas: Hilmi Bilgin
    Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
    Tokat: Eyüp Eroğlu
    Trabzon: Ahmet Metin Genç
    Tunceli: Erkan Eroğlu
    Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
    Uşak: Mehmet Çakın
    Van: Abdulahat Arvas
    Zonguldak: Ömer Selim Alan
    Yozgat: Celal Köse
    Aksaray: Evren Dinçer
    Bayburt: Mete Memiş
    Karaman: Mevlüt Akgün
    Kırıkkale: Mehmet Saygılı
    Batman: Adil Sebati Ceylan
    Şırnak: Mehmet Yarka
    Ardahan: Yunus Baydar
    Iğdır: Ülkü Öcal
    Yalova: Mustafa Tutuk
    Karabük: Özkan Çetinkaya
    Kilis: Raşit Polat
    Düzce: Faruk Özlü

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AK PartiYerel SeçimRecep Tayyip Erdoğan
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