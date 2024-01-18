Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    AK Parti İzmir adaylığı kesinleşen Hamza Dağ'dan ilk mesaj

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı ilan edilen Hamza Dağ'dan ilk mesaj geldi. Dağ, mesajında “İzmir’imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz” dedi.

    AK Parti İzmir adaylığı kesinleşen Hamza Dağ&#039;dan ilk mesaj
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlere 2 buçuk ay kaldı, siyaset arenası hareketli günler yaşıyor. Partiler, aday belirleme ve tanıtım süreçlerine yoğunlaştı.

    Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın en büyük ortağı AK Parti, bugün 17'si büyükşehir toplam 48 ilde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

    İZMİR'DE HAMZA DAĞ İLAN EDİLDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olarak ilan etti. 

    DAĞ'DAN İLK MESAJ

    İzmir’den aday gösterilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden İzmirlilere seslenen Hamza Dağ ilk mesajı verdi.

    Dağ, “Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde; mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir. Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir. Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir." dedi.

    AK Parti İzmir adaylığı kesinleşen Hamza Dağ'dan ilk mesaj

    "YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN BAŞLIYORUZ"

    Dağ, açıklamasının devamında ise "Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiİzmirHamza DağBelediye Başkan AdayıCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanYerel Seçim
    Haberler > Politika > AK Parti İzmir adaylığı kesinleşen Hamza Dağ'dan ilk mesaj
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Akşener İYİ Parti'nin Sivas adayını ilan etti, Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü verdi - PolitikaAkşener, partisinin Sivas adayını ilan ettiAnkara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un ilk açıklaması: Bir dünya başkenti yapacağız - Politika'Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız'Davutoğlu'ndan Özel'e sürpriz ziyaret - PolitikaDavutoğlu'ndan Özel'e sürpriz ziyaretAK Parti'nin MHP'ye destek vereceği şehirler belli oldu - Politikaİşte AK Parti'nin MHP'ye destek vereceği şehirlerErdoğan'dan çok sert sözler: Özgür Efendi CHP'nin tabutuna son çiviyi çaktı - Politika'Özgür Efendi CHP'nin tabutuna son çiviyi çaktı'Murat Kurum, Beyoğlu sokaklarından seslendi: Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız - Politika'Gerçek belediyecilik nasıl yapılırmış dünyaya haykıracağız'MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - PolitikaMHP 55 adayını daha açıkladıİYİ Parti İstanbul ve Ankara adayları için tarih verdi - PolitikaİYİ Parti İstanbul ve Ankara adayları için tarih verdiAK Parti'nin Ankara adayı olan Turgut Altınok’tan ilk paylaşım - PolitikaAdaylığı kesinleşen Altınok’tan ilk sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a: Biraz daha bekle, aday açıklama - Politika"Biraz daha bekle, aday açıklama"
    Sonraki Haber Yükleniyor...