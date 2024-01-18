AK Parti İzmir adaylığı kesinleşen Hamza Dağ'dan ilk mesaj

18 Ocak 2024 17:36 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 17:39

Yerel seçimlere 2 buçuk ay kaldı, siyaset arenası hareketli günler yaşıyor. Partiler, aday belirleme ve tanıtım süreçlerine yoğunlaştı.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın en büyük ortağı AK Parti, bugün 17'si büyükşehir toplam 48 ilde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

İZMİR'DE HAMZA DAĞ İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olarak ilan etti.

DAĞ'DAN İLK MESAJ

İzmir’den aday gösterilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden İzmirlilere seslenen Hamza Dağ ilk mesajı verdi.

Dağ, “Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde; mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir. Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir. Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir." dedi.

"YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN BAŞLIYORUZ"

Dağ, açıklamasının devamında ise "Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.