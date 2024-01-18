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    AK Parti'nin Ankara adayı olan Turgut Altınok’tan ilk paylaşım

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti'nin Ankara adayı olacağı öğrenilen Keçiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Altınok, "Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir." dedi.

    AK Parti&#039;nin Ankara adayı olan Turgut Altınok’tan ilk paylaşım
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçim maratonuna girildi. Cumhur İttifakı’nın en büyük bileşeni AK Parti'de yaklaşık 2 buçuk ay kalan seçim için hazırlıklar bütün hızıyla devam ediyor. 7 Ocak’ta İstanbul'da 26 adayını açıklayan AK Parti, bugün de 48 şehrin belediye başkan adayını Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezinde kamuoyuna ilan edecek. 

    ALTINOK'TAN İLK PAYLAŞIM

    Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saat 14:00'teki açıklamasına çevrilirken AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği öğrenilmişti.

    Öte yandan Altınok, Ankara adaylığının belli olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    "VATANA HİZMET ETMEK EN BÜYÜK ŞEREFTİR"

    Altınok'un söz konusu paylaşım şu şekilde: 

    “Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…”

    Altınok paylaşımda şunları söyledi;

    Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…

    AK PARTİ'DE HAREKETLİ GÜN 

    Bu kapsamda daha önce 26 ilde adaylarını kamuoyuna ilan eden AK Parti, bugün 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilde daha adaylarını duyuracak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan ATO Kongre Merkezi'nde organize edilecek AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı programı ile partisinin belediye başkan adaylarını tek tek açıklayacak.

    İLÇE BELEDİYE ADAYLARI AÇIKLANMAYACAK

    İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiAnkaraBelediye Başkan AdayıYerel SeçimCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Politika > AK Parti'nin Ankara adayı olan Turgut Altınok’tan ilk paylaşım
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