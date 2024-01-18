Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a: Biraz daha bekle, aday açıklama

18 Ocak 2024 09:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 11:05

Yerel seçimlere kısa süre kaldı, partiler başta aday belirleme olmak üzere çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 7 Ocak'ta 26 ilde adayını açıklayan AK Parti, bugün Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilde çıkaracakları belediye başkan adaylarını kamuoyuna ilan edecek.

AK PARTİ-YENİDEN REFAH İŞ BİRLİĞİ OLACAK MI?

Öte yandan AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında iş birliği olup olmayacağı merak konusuydu.

Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerin kesildiğini söylemişti.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN GELİŞME

Mayıs ayındaki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Yeniden Refah Partisi'nin nasıl bir pozisyon alacağı belirsizliğini sürdürürken kulislere dikkat çeken bilgiler yansıdı.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözen, başkent kulislerinde dolaşan bilgileri gazeteci Cem Küçük'ün sunduğu canlı yayına katılarak aktardı.

YRP cephesinden gelen son açıklamanın AK Parti kanadında rahatsızlığa neden olduğunu söyleyen Sözen, şunları söyledi;

AK Parti’de rahatsızlığa neden oldu. Görüşmeler şu an tıkandı. Ama bana gelen bazı duyumlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine tam olarak ipleri kopartmış değil. Yeniden Refah partisi de keza öyle.

"BİRAZ DAHA BEKLE, ADAY AÇIKLAMA"

Şu an görüşmeler durdu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fatih Erbakan ile yaptığı görüşmede “Biraz daha bekle. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hemen aday açıklama.” dediği ifade ediliyor. Görüşmeler şu an tıkansa da Yeniden Refah Partisi de bu 3 büyük il için durdurmuş durumda. Müzakereler olumlu sonuçlanmazsa, Yeniden Refah Partisi de adaylarını açıklayabilir.