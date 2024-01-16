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    Yeniden Refah Partisi: AK Parti'yle görüşmeler kesildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bazı yöneticilerinin AK Parti'ye yönelik eleştirileri parti içinde de tepki çeken Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz olmayacak" dedi.

    Yeniden Refah Partisi: AK Parti&#039;yle görüşmeler kesildi
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimler öncesi partiler arası ittifak çalışmaları devam ederken Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifa görüşmelerinin kesildiğini açıkladı. Kulislerdeki Konya Büyükşehir Belediyesi'nin istendiğine yönelik iddialarını yalanlayan Kılıç, "Bizden duymadıklarınıza inanmayın" dedi.

    "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arası görüşmeler kesildi" diyen Kılıç, AK Parti'nin geçen hafta pazartesi gerçekleştirilecek olan görüşmeyi ertelemek istediklerini söyledi. Kılıç, herhangi bir randevulaşma olmadığına dikkat çekerek, "Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz olmayacak. AK Parti'den görüşmelere yeniden balamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik" dedi. 

    NE OLMUŞTU?

    YRP’li bazı parti yöneticilerinin son günlerde AK Parti’ye yönelik eleştirileri parti içinde tartışmalara neden olmuştu. Son olarak, YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine atıf yaparak “Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AK Partili arkadaşlar diyorlar ki ‘Bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.’ Biz AK Parti’ye kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar” açıklamasını yapmıştı ve AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a eleştiriler yöneltmişti. Aydal’ın bu açıklaması kendi partisinden de tepki çekmişti. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, açıklamaların partiyi bağlamadığını söylemişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiYeniden Refah Partisi
    Haberler > Politika > Yeniden Refah Partisi: AK Parti'yle görüşmeler kesildi
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