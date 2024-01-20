Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da 3 isme çizik! Tekrar aday gösterilmediler

20 Ocak 2024 15:20 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 15:23

Ak Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkabı Erdoğan, saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yeni isimleri tek tek açıkladı. Listeye göre yeni dönemde 3 isim çizik yedi.

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE MEVCUT BAŞKAN ADAY DEĞİL

AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da ise Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç aday gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR VE İLLERDE 8 MEVCUT BAŞKAN TEKRAR ADAY GÖSTERİLMEDİ

Öte yandan AK Parti perşembe günü de 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkanını daha açıklamıştı. Büyükşehir ve il adayları arasından 8 mevcut belediye başkanı çizik yemişti. Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirlemiş, Karabük ve Karaman'da ise MHP'li başkanların yerine AK Parti'den yeni isimler aday gösterilmişti.

BÜYÜKŞEHİR VE İLLERDE ÇİZİK YİYEN İSİMLER

Kahramanmaraş

Eski: Hayrettin Güngör

Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)

Malatya

Eski: Selahattin Gürkan

Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

Sakarya

Eski: Ekrem Yüce

Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)

Trabzon

Eski: Murat Zorluoğlu

Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)

Adıyaman

Eski: Süleyman Kılınç

Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)

Afyonkarahisar

Eski: Mehmet Zeybek

Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)

Ağrı

Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)

Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)

Karabük

Eski: Rafet Vergili (MHP'den seçilmişti)

Yeni: Özkan Çetinkaya (AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı)

Karaman

Eski: Savaş Kalaycı (MHP'den seçilmişti)

Yeni: Mevlüt Akgün (AK Parti Karaman Milletvekili)

Kilis

Eski: Mehmet Abdi Bulut

Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)