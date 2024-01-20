Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da 3 isme çizik! Tekrar aday gösterilmediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 3 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi. Buna göre; Arnavutköy, Sultanbeyli ve Bayrampaşa'da yeni isimler aday oldu.
Ak Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkabı Erdoğan, saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yeni isimleri tek tek açıkladı. Listeye göre yeni dönemde 3 isim çizik yedi.
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE MEVCUT BAŞKAN ADAY DEĞİL
AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da ise Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç aday gösterildi.
BÜYÜKŞEHİR VE İLLERDE 8 MEVCUT BAŞKAN TEKRAR ADAY GÖSTERİLMEDİ
Öte yandan AK Parti perşembe günü de 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkanını daha açıklamıştı. Büyükşehir ve il adayları arasından 8 mevcut belediye başkanı çizik yemişti. Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirlemiş, Karabük ve Karaman'da ise MHP'li başkanların yerine AK Parti'den yeni isimler aday gösterilmişti.
BÜYÜKŞEHİR VE İLLERDE ÇİZİK YİYEN İSİMLER
Kahramanmaraş
Eski: Hayrettin Güngör
Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)
Malatya
Eski: Selahattin Gürkan
Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)
Sakarya
Eski: Ekrem Yüce
Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)
Trabzon
Eski: Murat Zorluoğlu
Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)
Adıyaman
Eski: Süleyman Kılınç
Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)
Afyonkarahisar
Eski: Mehmet Zeybek
Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)
Ağrı
Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)
Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)
Karabük
Eski: Rafet Vergili (MHP'den seçilmişti)
Yeni: Özkan Çetinkaya (AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı)
Karaman
Eski: Savaş Kalaycı (MHP'den seçilmişti)
Yeni: Mevlüt Akgün (AK Parti Karaman Milletvekili)
Kilis
Eski: Mehmet Abdi Bulut
Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)
Kaynak: Türkiye Gazetesi