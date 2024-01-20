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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da 3 isme çizik! Tekrar aday gösterilmediler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 3 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi. Buna göre; Arnavutköy, Sultanbeyli ve Bayrampaşa'da yeni isimler aday oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan İstanbul&#039;da 3 isme çizik! Tekrar aday gösterilmediler
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ak Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkabı Erdoğan, saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yeni isimleri tek tek açıkladı. Listeye göre yeni dönemde 3 isim çizik yedi.

    İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE MEVCUT BAŞKAN ADAY DEĞİL

    AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da ise Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç aday gösterildi.

    BÜYÜKŞEHİR VE İLLERDE 8 MEVCUT BAŞKAN TEKRAR ADAY GÖSTERİLMEDİ

    Öte yandan AK Parti perşembe günü de 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkanını daha açıklamıştı. Büyükşehir ve il adayları arasından 8 mevcut belediye başkanı çizik yemişti. Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirlemiş, Karabük ve Karaman'da ise MHP'li başkanların yerine AK Parti'den yeni isimler aday gösterilmişti.

    BÜYÜKŞEHİR VE İLLERDE ÇİZİK YİYEN İSİMLER

    Kahramanmaraş

    Eski: Hayrettin Güngör
    Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)

    Malatya

    Eski: Selahattin Gürkan
    Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

    Sakarya

    Eski: Ekrem Yüce
    Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)

    Trabzon

    Eski: Murat Zorluoğlu
    Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)

    Adıyaman

    Eski: Süleyman Kılınç
    Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)

    Afyonkarahisar

    Eski: Mehmet Zeybek
    Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)

    Ağrı

    Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)
    Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)

    Karabük

    Eski: Rafet Vergili (MHP'den seçilmişti)
    Yeni: Özkan Çetinkaya (AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı)

    Karaman

    Eski: Savaş Kalaycı (MHP'den seçilmişti)
    Yeni: Mevlüt Akgün (AK Parti Karaman Milletvekili)

    Kilis

    Eski: Mehmet Abdi Bulut
    Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak Partiİstanbul
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da 3 isme çizik! Tekrar aday gösterilmediler
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