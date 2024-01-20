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    AK Parti İstanbul ilçe adaylarını açıklıyor! Bayrampaşa'ya Rumelili, Sancaktepe'ye Alevi aday

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti 37 ilçede aday çıkaracak. 2 ilçede MHP adayı desteklenecek. İlçelerin demografik yapısına göre isimler belirlenirken bazı başkanlar için de 3 dönem kuralı esnetilecek.

    AK Parti İstanbul ilçe adaylarını açıklıyor! Bayrampaşa&#039;ya Rumelili, Sancaktepe&#039;ye Alevi aday
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak. 37 ilçede aday gösterecek olan AK Parti, Beşiktaş ve Silivri’de MHP adayını destekleyecek.

    AK Parti’de yaklaşık 250 aday adayı 37 ilçe için başvuru yapmıştı. İstanbul’da AK Partili isimlerin yönettiği 24 ilçe bulunuyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin İstanbul’daki en büyük sürprizi CHP yönetimindeki Küçükçekmece’de olacak. 2004-2014 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece’de iki dönem belediye başkanlığı yapan Aziz Yeniay’ın bu yerel seçimlerde yeniden aday gösterileceği belirtiliyor.

    YENİDEN ADAYLAR

    AK Parti’nin mevcut ilçe belediye başkanlarından büyük bölümünü yeniden aday yapacağı, Arnavutköy ve Bayrampaşa’da ise değişim olacağı ifade ediliyor. Bayrampaşa için Rumelili bir aday arandığı, o ismin de Ebru Saracoğlu olduğu konuşuluyor. AK Parti’nin, Sancaktepe’de ise Alevi dedesi Veli Arslan’ı aday gösterebileceği kaydediliyor.

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin üç dönem kuralına takılıyor. Ancak bu isimlerin, kural esnetilip yeniden aday gösterileceği iddia ediliyor. Ayrıca 3 dönem kuralına takılan bir başkanın üzerinin çizildiği söyleniyor. Esenyurt’a Hamit Öncü, Ataşehir’de Malik Ejder Batur, Bakırköy’de Ali Talip Özdemir, Çekmeköy’de Fatih Sırmacı, Maltepe’de Mehmet Erikci, Kâğıthane’de Mevlüt Öztekin, Şile’de İlhan Ocaklı, Ümraniye’de İsmet Yıldırım’ın aday gösterileceği konuşuluyor.

    KRİTER: PERFORMANS    

    AK Parti’nin İstanbul ilçeleri için yaptığı performans anketinde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir sıralamada en başarılı başkan çıkmıştı. Özdemir de yeniden aday gösterilecek isimler arasında sayılıyor. Yine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 5 dönemdir belediye başkanlığı yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın ise yeniden aday olup olmayacağına anket sonuçlarına göre karar verileceği kaydediliyor. Gelen güncel anket sonuçlarına göre son anda listede değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

    AK Parti İstanbul ilçe adaylarını açıklıyor! Bayrampaşa'ya Rumelili, Sancaktepe'ye Alevi aday

    BÜTÜNCÜL ÇALIŞILACAK

    İstanbul’daki ilçe adaylarının açıklanmasından sonra AK Parti seçimler için âdeta bir seferberlik ilan edecek. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un projelerini ilan edeceği ayrı bir program yapılacak. Kurum ile ilçe başkan adaylarının katılacağı ortak programların yanı sıra, il başkanlığının belirlediği bir program dâhilinde seçim çalışmaları da yapılacak. Megakentte tüm adaylar sahada bütüncül bir çalışma gerçekleştirecek. Adaylar önceliği İstanbul’un problemlerine verecek. Trafik, taksi sorunu, kentsel dönüşüm ve hayat pahalılığı ilk gündem maddeleri olacak.

     AK Parti’nin İstanbul’a ilişkin vaatlerinin yer alacağı seçim beyannamesi ise 24 veya 30 Ocak’ta açıklanacak. Beyanname “Kayıp 5 yıl telafi edilecek” teması üzerine kurulacak. İstanbul için acil eylem planları oluşturulacak. Beyannamede kadın ve gençler için ayrı bir parantez açılacak. Kadın ve gençlerin şehir yönetiminde aktif olmaları gerektiği üzerinde durulacak.

    Gençlere okul hayatları ve sonrasında her türlü desteğin verileceği, eğitim alanında yüzlerce ofis ve atölye açılacağı vurgulanacak. Yine, gençlere toplu ulaşımda yüzde 40’lara varan indirimler sağlanacağı, iş kurmak isteyenlere çeşitli destekler sunulacağı belirtilecek. Tüm bunlar vaatlerin küçük bir kısmını oluşturacak.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un birçok ilçesinde ayrı miting düzenleyerek vatandaşlarla buluşacak. AK Parti teşkilatı mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 sahada olacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AK PartiİstanbulYerel SeçimAday
    Haberler > Politika > AK Parti İstanbul ilçe adaylarını açıklıyor! Bayrampaşa'ya Rumelili, Sancaktepe'ye Alevi aday
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